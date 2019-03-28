Тимошенко в передостанній день агітації - на Миколаївщині. Фінальний акорд - у столиці



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Юлія Тимошенко закликала українців прийти на вибори і проголосувати

В останній день передвиборчої агітації мітинг Тимошенко відбудеться у столиці на Михайлівській площі о 15.00

Кандидат у президенти, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на Миколаївщині у Снігурівці під час мітингу наголосила, що українці повинні прийти на вибори і проголосувати. Про це йдеться на партійному сайті.

За словами лідера «Батьківщини», «Новий курс» – стратегія розвитку України – передбачає насамперед заміну відсталої сировинної економіки на економіку інноваційного розвитку.

«У перші три роки існуватиме державна політика розвитку фермерства, сільгоспвиробництва, кооперативів і заохочуватиметься повна переробка нашої сільгосппродукції», - зазначила Тимошенко.

«Новий курс» ставить ключовим завданням за п’ять років досягнути рівня економіки та доходів сусідньої Польщі. «Так, за нового президента мінімальна пенсія буде не менше прожиткового мінімуму – 4425 грн. Але це для тих людей, у кого мінімальний стаж. Не може бути зрівнялівки: людина, яка пропрацювала 30 років не може мати таку пенсію, як і людина, яка 5 років пропрацювала», - стверджує кандидат на посаду президента.

Тимошенко стверджує, що після виборів буде запроваджено і медичне страхування. «Так, роботодавці за рахунок зниження вдвічі податків платитимуть обов’язкову страховку для працюючих, а для пенсіонерів і дітей, непрацездатних страховку платитиме держава», - наголосила Тимошенко.

Політик додала, що ціни на газ після виборів будуть знижені вдвічі і, як, наслідок, на тепло і на гарячу воду також впадуть, а газ власного видобутку буде спрямовано на потреби населення та бюджетної сфери.

Не оминула увагою голова партії «Батьківщина» і підтримку молоді. Молоді сім’ї отримають допомогу на дитину, яку платив уряд Тимошенко.

«Виплата при народженні першої дитини становитиме 50 тис. грн, другої – 100 тис. грн, а після народження третьої і більше – сума сягатиме 150 тис. грн», - пообіцяла Тимошенко.

Кандидат у президенти закликала прийти на вибори.

«Якщо ми всі включимось, закінчиться епоха руїн і почнеться епоха відродження та успіху», – підсумувала Тимошенко.

Фінальний акорд масштабного передвиборчого туру Юлії Тимошенко (відвідано 58 населених пунктів майже в усіх областях України) відбудеться у Києві завтра, 29 березня.

Мітинг розпочнеться о 15.00 на Михайлівській площі.