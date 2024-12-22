«Укрпошта» випустила нову марку, присвячену перемозі Усика

Марка отримала назву «Усик – Світ любить сильних»

«Укрпошта» випустила нову марку, присвячену українському боксеру Олександру Усику та його перемозі у бою-реванші проти британця Тайсона Ф'юрі. Про це повідомив очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Вітаємо Олександра Усика з перемогою!!! Кращий! Ну, а команду «Укрпошта» з ще однією маркою, яка передбачила перемогу. Ціну на марку «Усик – Світ любить сильних» переглядати не будемо, але впевнений, що відсьогодні вона для кожного українця буде дорожчою, як памʼять про цю перемогу!», – йдеться у дописі.

Тираж марок складає 420 тисяч. Художник з Дніпра Сергій Тєхов зобразив Усика під час розгортання прапора України.

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Він заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України

Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.