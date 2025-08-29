Поляки на кордоні питають українців про Бандеру та Волинську трагедію? Офіційне пояснення
У ЦПД зазначили, що мета дезінформації – посіяти недовіру між українцями та поляками
Інформація російських Telegram-каналів щодо анкети з питаннями про Степана Бандеру та Волинську трагедію, яку нібито видають українцям на польському кордоні, – це фейк російської пропаганди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Зазначається, що у формах нібито була вимога «визнати Бандеру терористом» і «взяти на себе відповідальність за Волинську трагедію». Насправді це фейк. Офіційні анкети для отримання номера PESEL не містять жодних політизованих питань.
Такі анкети доступні на сайті уряду Польщі та містять лише стандартні поля: персональні дані, дату прибуття, громадянство, адресу проживання і контактну інформацію. Польські прикордонники та урядові установи не висувають жодних політичних умов для українців, які отримують тимчасовий захист.
«Мета дезінформації – посіяти недовіру між українцями та поляками, зруйнувати партнерство й солідарність, які посилилися з початком повномасштабного вторгнення Росії», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ворожі TG-канали поширювали інформацію про те, що польські прикордонники змушували громадян України роздягатися «до білизни», шукаючи «заборонені татуювання», а також перевіряли телефони. Однак ця інформація не відповідає дійсності.
Раніше депутат Сейму Польщі Кшиштоф Босак заявляв, що польські поліцейські та служби хотіли б повернення візового режиму з багатьма країнами, включаючи України. Однак їх бажання ігнорується.
