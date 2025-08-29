Поляки на кордоні питають українців про Бандеру та Волинську трагедію? Офіційне пояснення

ЦПД спростував фейк про анкету з Бандерою для українців на кордоні Польщі

У ЦПД зазначили, що мета дезінформації – посіяти недовіру між українцями та поляками

Інформація російських Telegram-каналів щодо анкети з питаннями про Степана Бандеру та Волинську трагедію, яку нібито видають українцям на польському кордоні, – це фейк російської пропаганди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що у формах нібито була вимога «визнати Бандеру терористом» і «взяти на себе відповідальність за Волинську трагедію». Насправді це фейк. Офіційні анкети для отримання номера PESEL не містять жодних політизованих питань.

В ЦПД розповіли про анкети на кордоні з Польщею фото: Центр протидії дезінформації

Такі анкети доступні на сайті уряду Польщі та містять лише стандартні поля: персональні дані, дату прибуття, громадянство, адресу проживання і контактну інформацію. Польські прикордонники та урядові установи не висувають жодних політичних умов для українців, які отримують тимчасовий захист.

«Мета дезінформації – посіяти недовіру між українцями та поляками, зруйнувати партнерство й солідарність, які посилилися з початком повномасштабного вторгнення Росії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ворожі TG-канали поширювали інформацію про те, що польські прикордонники змушували громадян України роздягатися «до білизни», шукаючи «заборонені татуювання», а також перевіряли телефони. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Раніше депутат Сейму Польщі Кшиштоф Босак заявляв, що польські поліцейські та служби хотіли б повернення візового режиму з багатьма країнами, включаючи України. Однак їх бажання ігнорується.