Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сікорський запросив Бровді до Польщі, якщо Угорщина не впустить

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сікорський запросив Бровді до Польщі, якщо Угорщина не впустить
Сікорський звернувся до командувача Сил безпілотних систем
фото: РАР, Роберт Бровді/Facebook

Сікорський зробив заяву про Угорщину

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував командувачу українських Сил безпілотних систем Роберту Бровді приїхати на відпочинок до Польщі в разі відмови на в’їзд до Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сікорського.

«Поки російські ракети влаштовують «смертельний дощ» у Києві, Угорщина забороняє в'їзд хороброму етнічному угорцю, який наважився боротися за свободу України. Командире Мадяр: якщо вам потрібний відпочинок, а Угорщина вас не впустить, будь ласка, приїжджайте до Польщі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід «Дружба», який є «важливим для безпечного енергопостачання Угорщини».

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заборону угорської влади на в'їзд до країни. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував заборону Угорщини. 

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

Читайте також:

Теги: Польща Угорщина Роберт Бровді

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слідство встановило, що образи та погрози на адресу українця були на національному ґрунті
У Польщі п'яний поліцейський погрожував українському таксисту
29 липня, 02:47
Закон передбачає, що Україна визнає депортації, як незаконні та злочинні акти
Президент підписав закон про визнання депортованими українців, виселених з Польщі
29 липня, 11:52
Влітку зафіксовано зростання пасажиропотоку на кордоні України, зокрема з Польщею
ДПСУ попереджає про обмеження на кордоні з Польщею
30 липня, 16:32
Польща змінює підходи до іноземних студентів
Міносвіти Польщі ускладнило вступ до вишів іноземцям: що слід врахувати українцям
5 серпня, 16:47
Будапешт стверджує, що етнічний угорець помер начебто після побиття представниками ТЦК
ДБР розслідує обставини смерті мобілізованого закарпатця
7 серпня, 16:03
Єврокомісія відреагувала на скарги Угорщини та Словаччини через удари по нафтопроводу «Дружба»
Єврокомісія відреагувала на скарги Угорщини та Словаччини через удари по нафтопроводу «Дружба»
23 серпня, 04:39
За словами Туска, законопроєкт «практично готовий»
Обмеження допомоги безробітним українцям. Польський уряд готує альтернативний законопроєкт
Вчора, 13:45
Надлишок пропозиції картоплі вплинув на польських фермерів
Обвал цін на картоплю: польські фермери в паніці через надлишок продукції
Сьогодні, 12:05
Польща посилила перевірки українців на кордоні? ЦПД роз'яснив інформацію
Польща посилила перевірки українців на кордоні? ЦПД роз'яснив інформацію
Вчора, 18:21

Політика

Рютте про обстріли в Україні: Ми не можемо бути наївними щодо Путіна
Рютте про обстріли в Україні: Ми не можемо бути наївними щодо Путіна
Сікорський запросив Бровді до Польщі, якщо Угорщина не впустить
Сікорський запросив Бровді до Польщі, якщо Угорщина не впустить
Масований удар по Києву: як відреагували світові лідери
Масований удар по Києву: як відреагували світові лідери
Ердоган та Зеленський обговорили безпекові гарантії для України
Ердоган та Зеленський обговорили безпекові гарантії для України
Угорщина подала до суду на Раду ЄС через заморожені російські активи – Portfolio
Угорщина подала до суду на Раду ЄС через заморожені російські активи – Portfolio
Трубопровід важливіший за вбитих Росією дітей в Україні? Сибіга різко відповів угорському міністру
Трубопровід важливіший за вбитих Росією дітей в Україні? Сибіга різко відповів угорському міністру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
7397
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5415
РФ масовано атакувала Київ: вже 19 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
2215
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
2047
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua