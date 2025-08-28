Сікорський запросив Бровді до Польщі, якщо Угорщина не впустить

Сікорський зробив заяву про Угорщину

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував командувачу українських Сил безпілотних систем Роберту Бровді приїхати на відпочинок до Польщі в разі відмови на в’їзд до Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сікорського.

«Поки російські ракети влаштовують «смертельний дощ» у Києві, Угорщина забороняє в'їзд хороброму етнічному угорцю, який наважився боротися за свободу України. Командире Мадяр: якщо вам потрібний відпочинок, а Угорщина вас не впустить, будь ласка, приїжджайте до Польщі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід «Дружба», який є «важливим для безпечного енергопостачання Угорщини».

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заборону угорської влади на в'їзд до країни. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував заборону Угорщини.

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи.