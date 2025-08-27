Головна Країна Суспільство
Український журналіст втратив роботу в Польщі через порівняння Навроцького з «паханом»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Український журналіст втратив роботу в Польщі через порівняння Навроцького з «паханом»
Віталій Мазуренко заявив, що дії Кароля Навроцького не відповідають вчинкам президента Польщі
скріншот з відео

ЗМІ, де працював журналіст, вирішило негайно припинити з ним співпрацю

Польське видання Obserwator Międzynarodowy заявило, що звільняє з посади заступника головного редактора Віталія Мазуренка, який порівняв президента Кароля Навроцького з «паханом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Obserwator Międzynarodowy.

В ефірі телеканалі Polsat News Мазуренко неоднозначно висловився про польського президента. Зокрема, журналіст порівняв риторику і поведінку Навроцького з поведінкою «пахана». Таким словом у кримінальному жаргоні називають ватажка злочинного угруповання або авторитетного злочинця.

«Редакція порталу Obserwator Międzynarodowy хоче однозначно підкреслити, що це була приватна думка цієї особи, висловлена без відома та згоди редакції. Вона жодним чином не відображає позицію нашої редакції та не відповідає цінностям, якими ми керуємося», – повідомило польське медіа.

ЗМІ повідомило, що було ухвалене рішення про негайне припинення співпраці з Мазуренком та позбавлення його посади заступника головного редактора. «Як польський портал, ми категорично не приймаємо і не терпимо підривання авторитету посади президента Республіки Польща. Наші цінності ґрунтуються на чесній журналістиці, відповідальності за слово та повній повазі до інститутів Польської держави та її представників», – йдеться в заяві редакції.

Мазуренко вже перепросив за свої слова та наголосив, що як громадянин Польщі він поважає інститути країни на чолі з президентом країни. Натомість керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький закликав притягнути до відповідальності Мазуренка за образу президента.

Як відомо, президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українським громадянам. Тепер, якщо польський парламент не скасує це рішення, виплати на дітей у розмірі 800 злотих, а також безкоштовна державна медицина стануть недоступними для українців, які не працюють в Польщі. Рішення стосується саме тих українців в Польщі, які не працюють офіційно на польського роботодавця або не ведуть бізнес у Польщі.

Нагадаємо, українське посольство веде консультації з владою Польщі стосовно вето президента Кароля Навроцького на закон про виплати українським біженцям.

До слова, рішення президента Польщі Кароля Навроцького ветувати закон про допомогу українським біженцям не призведе до відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує країна.

Польща журналіст Кароль Навроцький

