Польща посилила перевірки українців на кордоні? ЦПД роз'яснив інформацію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Польща посилила перевірки українців на кордоні? ЦПД роз'яснив інформацію
фото: Straż Graniczna/Х

«Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що польські прикордонники змушують громадян України роздягатися «до білизни», шукаючи «заборонені татуювання»

Інформація про жорстокі заходи під час перевірки громадян України на польсько-українському кордоні є фейковою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації

«Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що польські прикордонники змушують громадян України роздягатися «до білизни», шукаючи «заборонені татуювання», а також перевіряють телефони. Як доказ пропагандисти прикріплюють фото відповідних інформаційних стендів. Як повідомили Центру у Львівському прикордонному загоні, ці повідомлення є черговим прикладом російських інформаційних атак, спрямованих на підрив українсько-польських відносин», – йдеться у повідомленні.

Польща посилила перевірки українців на кордоні? ЦПД роз'яснив інформацію фото 1

ЦПД зауважує, що зображення інформаційних стендів, які поширюються, було змінено за допомогою графічних редакторів. Крім того, вони містять багато русизмів, орфографічних і пунктуаційних помилок, що є типовою ознакою фейку.

«Мета дезінформації – посіяти недовіру між українцями та поляками, зруйнувати партнерство і солідарність, які особливо посилилися після початку повномасштабного вторгнення Росії», – наголошує ЦПД.

Як відомо, президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українським громадянам. Тепер, якщо польський парламент не скасує це рішення, виплати на дітей у розмірі 800 злотих, а також безкоштовна державна медицина стануть недоступними для українців, які не працюють в Польщі. Рішення стосується саме тих українців в Польщі, які не працюють офіційно на польського роботодавця або не ведуть бізнес у Польщі.

Українське посольство веде консультації з владою Польщі стосовно вето президента Кароля Навроцького на закон про виплати українським біженцям.

Нагадаємо, рішення президента Польщі Кароля Навроцького ветувати закон про допомогу українським біженцям не призведе до відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує країна.

До слова, посол України в Польщі Василь Боднар вважає, що після повернення на батьківщину українці, які були змушені залишити країну через повномасштабне вторгнення, можуть зіткнутися з низкою викликів, зокрема, соціальною напругою та емоційним відчуженням.

Теги: Центр протидії дезінформації Польща українці кордон

Коментарі — 0

Польща посилила перевірки українців на кордоні? ЦПД роз'яснив інформацію
Польща посилила перевірки українців на кордоні? ЦПД роз'яснив інформацію
