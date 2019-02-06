На Волині 20 парафій перейшли до Помісної церкви, – Волинська єпархія ПЦУ



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За останні дні до Помісної церкви перейшли ще чотири парафії

Процес переходу триває, оскільки представники багатьох парафій звертаються за консультацією щодо зміни юрисдикції, - протоієрей Цап

У Волинській єпархії Православної церкви України заявили, що до нової церкви приєднались ще чотири парафії з Московського патріархату. Про це розповів канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, повідомила прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.

Зокрема, було зараховано парафії сіл Лучиці та Радомишиль Луцького районного деканату, Берестяне Цуманського та Галичани Горохівського з настоятелем протоієреєм Дмитром Фенюком.

Таким чином, уже 20 парафій увійшли до складу Волинської єпархії Православної Церкви України після вручення Томосу.

Як стверджує Микола Цап, процес переходу триває, оскільки представники багатьох парафій звертаються за консультацією щодо зміни юрисдикції.

Між тим, очільник Волинської єпархії митрополит Луцький і Волинський Михаїл в коментарі «Главкому» розповів про слабку поінформованість парафіян у процедурі переходу громад з однієї церкви до іншої. «Відсутність інформації – це найгірше, що на сьогоднішній день є. Люди затуркані через брак інформації. Немає позиції влади, немає позиції державних структур, які реєструють, немає позиції нашої церкви», - пожалівся митрополит Михаїл.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що до Православної церкви України перейшли вже 217 парафій.