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Дністер міліє: гідрометцентр попередив про катастрофу (відео)

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Дністер міліє: гідрометцентр попередив про катастрофу (відео)
Рівень води у Дністрі в селі Сокіл на Хмельниччині
фото: скриншот із відео користувача zachidNewsinfo в TikTok

Гідрометцентр попереджає про подальше падіння рівнів води та оголосив III рівень небезпеки

На річках басейну Дністра продовжує знижуватися рівень води, який може досягти найнижчих значень за весь багаторічний період спостережень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Хмельницький обласний центр з гідрометеорології.

На відео, знятому в селі Сокіл на Хмельниччині та опублікованому користувачем TikTok zachidNewsinfo, видно, наскільки відступила вода від берега. Автор відео показує сходи та пірс і зазначає, що раніше вода доходила до них.

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«Річка Дністер... наскільки не вистачає рівня води. Щоб ви розуміли, ось там бачите сходи, пірс. Отак вода доходила. Зараз майже води немає. Ну є, але насправді це катастрофа, мені здається», – йдеться у відео.

Водночас офіційні дані підтверджують, що ситуація на Дністрі пов’язана не лише з візуальними спостереженнями. Хмельницький обласний центр з гідрометеорології прогнозує подальше зниження рівня води.

«Впродовж 1-15 вересня на річках басейну Дністра зберігатиметься малоінтенсивне зниження рівнів води до найнижчих значень за весь багаторічний період спостережень, місцями – нижче за них», – йдеться в дописі центру у Facebook.

За даними гідрометцентру, разом з і зниженням рівнів води погіршуватиметься і водність річок. Фахівці попереджають, що вона залишатиметься нижчою за критерій маловоддя.

«На більшості річок – значне заростання русел водною рослинністю; на окремих ділянках малих річок – відсутність стоку, що призведе до подальшого ускладнення функціонування водогосподарського комплексу регіону», – зазначили у Хмельницькому обласному центрі з гідрометеорології.

За даними гідрометцентру, вода в річках басейну Дністра продовжить спадати. Її кількість буде нижчою за рівень, який вважається нормальним для маловодного періоду.

У гідрометцентрі попереджають, що така ситуація може ускладнити роботу водогосподарської системи регіону.

Наразі в області оголошено III рівень небезпеки – коричневий. У гідрології він означає критичне та катастрофічне зниження рівня води в річках і водоймах до найнижчих значень за весь період спостережень.

Раніше «Главком» писав, що Україні у більшості річок зберігається стійке маловоддя, а на окремих водних об'єктах уже зафіксовано історично низькі рівні води. Найскладніша ситуація склалася у Карпатському регіоні, а також у басейнах приток Середнього Дніпра, Прип'яті та Південного Бугу.

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Теги: катастрофа річка соцмережі

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