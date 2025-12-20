Головна Одеса Новини
Чи можна проїхати через Дністер після атаки мосту на Одещині: влада повідомила деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Чи можна проїхати через Дністер після атаки мосту на Одещині: влада повідомила деталі
Росіяни влучили дроном у міст в районі Маяків
фото: Віктор Микита/Telegram

Сполучення через Дністер на Одещині частково відновлено, за 48 годин умови проїзду покращать

Транспортне сполучення через річку Дністер, яке було обмежене після російської атаки, поступово повертається до норми. Наразі ділянка вже відкрита для проїзду більшості видів транспорту. Як інформує «Главком», про це заявив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.

За словами посадовця, на цей час проїзд забезпечено для легкових автомобілів, мікроавтобусів, невеликих вантажівок. Віктор Микита також анонсував подальше покращення ситуації найближчим часом.

«У найближчі 48 годин буде додатково покращено умови пересування звичними маршрутами», – наголосив він.

Нагадаємо, що обмеження руху були пов’язані з пошкодженням інфраструктури внаслідок влучання ворожого дрона у міст в районі Маяків.

Також на Одещині триває ліквідація наслідків масованих атак. Уночі ворог завдав балістичного удару по порту в Одесі. Станом на зараз кількість загиблих зросла до восьми, близько 30 людей зазнали поранень. Після восьмої ранку зафіксовано чергову атаку по порту Південний – є влучання в резервуари. 

 

