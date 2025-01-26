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На Закарпатті суд оштрафував шкільну прибиральницю, яка вдарила ученицю шваброю

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Закарпатті суд оштрафував шкільну прибиральницю, яка вдарила ученицю шваброю
Шкільна прибиральниця Сільвія Мазор вчинила булінг щодо 14-річної учениці
фото з відкритих джерел

Прибиральницю було визнано винною у булінгу

Берегівський районний суд Закарпатської області визнав винною у вчиненні булінгу шкільну прибиральницю, яка вдарила ученицю шваброю. За адмінправопорушення їй призначили 850 грн штрафу. Про це пише Zaxid.net.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився ще 21 жовтня 2024 року у Берегівській гімназії імені Ганни Горват. Шкільна прибиральниця Сільвія Мазор вчинила булінг щодо 14-річної учениці, вдаривши її шваброю для протирання підлоги. У матеріалах справи не вказано, що стало причиною конфлікту.

Щодо працівниці склали протокол про адмінправопорушення з ч.1 ст.173-4 КУпАП. Під час судового засідання вона визнала свою провину.

Цю справу розглянув суддя Віталій Михайлишин, який дослідив усі матеріали та визнав пенсіонерку винною у булінгу, призначивши покарання – 850 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанова суду уже набрала законної сили та оскарженню не підлягає.

Раніше Золочівський райсуд Львівської області визнав місцевого мешканця винним у незаконному носінні військової форми ЗСУ. Чоловік є цивільним, тому не мав права одягати однострій.

Також суд оштрафував жителя Вінниччини за невиконання батьківських обов’язків, після того, як його 14-річний син став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди. 

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Теги: суддя булінг чоловік Закарпаття

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