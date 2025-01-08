Поліцейські затримали молодиків, які влаштували бійку на центральній вулиці Києва

В одного з чоловіків був при собі пневматичний пістолет

У столиці затримано молодиків, які влаштували бійку на центральній вулиці міста. Про це інформує поліція Києва.

Подія сталася в Печерському районі міста.

«Повідомлення про те, що на вулиці у Печерському району відбувається бійка за участі двох чоловіків надійшло до поліції сьогодні ввечері. Негайно на місце події було спрямовано екіпаж патрульної полії та слідчо-оперативну групу районного управління поліції», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

На місці інциденту поліцейські затримали усіх учасників бійки.

Попередньо встановлено, що в одного з чоловіків був при собі пневматичний пістолет.

Правоохоронці продовжують працювати на місці події, встановлюються усі обставини конфлікту.

фото: поліція Києва

Нагадаємо, в одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік, ще кілька людей отримали поранення.

До слова, вранці 18 жовтня на території Свято-Михайлівського кафедрального Собору у Черкасах сталася бійка між парафіянами Московського патріархату та Православної церкви України. Внаслідок чого постраждало 20 людей.