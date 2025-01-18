У Конотопі чоловік під час застілля вбив свою співмешканку

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років

У Конотопі правоохоронці затримали чоловіка, який під час застілля вбив свою співмешканку. Зловмисник наніс смертельне ножове поранення жінці. Про це повідомляє ГУНП в Сумській області.

Повідомляється, що Конотопського районного відділу поліції надійшло повідомлення про вбивство. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло 39-річної жінки з різаною раною на шиї. Попередньо було встановлено, що під час застілля між співмешканцями виникла сварка.

Під час спільного розпиття спиртних напоїв, у розпалі конфлікту 46-річний чоловік схопив кухонний ніж і завдав удару в шию потерпілої. Спричинені тілесні ушкодження не дали жінці шансу на життя – вона померла на місці.

На місці події слідчі поліції вилучили речові докази, зокрема, кухонний ніж із нашаруваннями речовини бурого кольору.

Правоохоронці затримали зловмисника в процесуальному порядку та вже повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Слідство триває.

Умисне вбивство карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

До слова, у Кривому Розі чоловік жорстоко вбив свою дружину на очах у 9-річної доньки.

Правоохоронці прибули на місце, зібрали речові докази, опитали свідків та встановили, що до вбивства жінки причетний її 33-річний цивільний чоловік. Він завдав їй численні тілесні ушкодження, внаслідок чого вона померла на місці події. У цей час в квартирі перебувала 9-річна дитина померлої. У шоковому стані та з тілесними ушкодженнями дівчинку госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, що у Львові постраждали троє підлітків через саморобну вибухівку за інструкцією в TikTok.



