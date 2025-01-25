На Львівщині суд покарав чоловіка, який прогулювався вулицею у військовій формі

Чоловік є цивільним, тому не мав права носити однострій

Золочівський райсуд Львівської області визнав місцевого мешканця винним у незаконному носінні військової форми ЗСУ. Чоловік є цивільним, тому не мав права одягати однострій. Суд призначив йому покарання – 2550 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, 3 січня 2025 року Назарій Лісовський ішов вулицею Шевченка у місті Золочів Львівської області у військовій формі з розпізнавальними знаками ЗСУ. Під час перевірки документів з’ясувалось, що чоловік є цивільним та одягнув військову форму незаконно. На нього склали протокол про адмінправопорушення за ч.1 ст.186-8 КУпАП. Під час судового засідання чоловік визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Марія Бакаїм, яка дослідила усі матеріали. Вона визнала чоловіка винним у адмінправопорушенні, призначивши покарання – 2550 грн штрафу із сплатою 605 грн судового збору та конфіскацією військової форми. Постанову ще можна оскаржити.

Раніше на Одещині чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за відмову від мобілізації.

Нагадаємо, у Хмельницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації «через віру». Про це йдеться у вироку Полонського районного суду Хмельницької області.

Як повідомлялося, народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював альтернативний законопроєкт щодо удосконалення відповідальності за військові правопорушення.