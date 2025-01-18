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На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
Окупанти на ТОТ погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
фото: ЦНС

Студентам останніх курсів погрожують великими штрафами за неявку в «військкомати»

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України почали розгортати мобілізаційні процеси на строкову службу. Зокрема, окупанти погрожують штрафами студентам останніх курсів за неявку в «військкомати». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях росіяни розгортають мобілізаційні процеси на строкову службу.

Так, представники фейкових військкоматів обходять навчальні заклади на тимчасово захоплених територіях та погрожують студентам останніх курсів штрафами за неяку до «військкоматів». Відомо, що за відмову проходити строкову службу в операційній армії студентам погрожують штрафами до 200 тис. рублів.

«У випадку відсутності коштів ворог обіцяє залучити відмовників до обовʼязкових примусових робіт на потреби армії рф протягом двох років», – йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву зазначили, що міжнародне право забороняє залучення мешканців окупованих територій до обслуговування ворожої армії чи вербування людей до її складу.

Раніше ми писали, що упродовж 2024 року російські загарбники мали на меті забрати до своєї армії 10, 4 тис. жителів тимчасово окупованих територій України. Майже 10 тисяч мешканців з ТОТ долучились до армії РФ. Про це йдеться у звіті Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупанти приваблюють потенційних контрактників виплатами.

«У період із початку січня до початку листопада 2024 року 9,6 тис. жителів окупованих регіонів України підписали контракт із міністерством оборони РФ на проходження військової служби, що складає близько 93% від встановленого окупантами цільового показника у 10,4 тис. осіб на 2024 рік», – йдеться у звіті.

У звіті вказано, що темпи залучень українців у російську армію досить високі.

Нагадаємо, що заступник командира 3-ї штурмової бригади розповів, де треба шукати російських агентів.
 

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Теги: окупанти ворог росіяни окупація армія призов до армії студенти

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