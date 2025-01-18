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На відомому гірськолижному курорті загинула туристка

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На відомому гірськолижному курорті загинула туристка
За попередньою інформацією, дівчина, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику
фото з відкритих джерел

На Драгобраті дівчина не втрималася на підйомнику

Під час відпочинку на гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка. Про трагічний інцидент повідомляють очевидці у соціальних мережах. 

За попередньою інформацією, дівчина, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику. Втративши рівновагу, вона полетіла вниз і зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.

На відомому гірськолижному курорті загинула туристка фото 1

На місці події працює поліція. Офіційні подробиці трагедії наразі відсутні, обставини інциденту з’ясовуються.

На відомому гірськолижному курорті загинула туристка фото 2

Нагадаємо, у готелі на території гірськолижного комплексу «Драгобрат» 11 січня трапилася пожежа

Також на Львівщині під час катання на лижах загинула дитина. 12-річний хлопчик отримав важку травму голови та помер.

До слова, на гірськолижному курорті у грузинському Гудаурі в ресторані індійської кухні виявлено тіла 12 людей – 11 іноземців та громадянина Грузії.

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Теги: дитина гірські лижі поліція Закарпаття

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