На відомому гірськолижному курорті загинула туристка

За попередньою інформацією, дівчина, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику

На Драгобраті дівчина не втрималася на підйомнику

Під час відпочинку на гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка. Про трагічний інцидент повідомляють очевидці у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, дівчина, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику. Втративши рівновагу, вона полетіла вниз і зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.

На місці події працює поліція. Офіційні подробиці трагедії наразі відсутні, обставини інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, у готелі на території гірськолижного комплексу «Драгобрат» 11 січня трапилася пожежа.

Також на Львівщині під час катання на лижах загинула дитина. 12-річний хлопчик отримав важку травму голови та помер.

До слова, на гірськолижному курорті у грузинському Гудаурі в ресторані індійської кухні виявлено тіла 12 людей – 11 іноземців та громадянина Грузії.