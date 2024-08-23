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В Одесі військовий оголосив голодування на лікуванні: реакція Лубінця

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Одесі військовий оголосив голодування на лікуванні: реакція Лубінця
Бойовий медик Петро Конопля заявив про погане харчування та умови в обласній психіатричній лікарні №2 в Одесі
скріншот з відео

Представниця уповноваженого в Одеській області підтвердила, що умови в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними

Бойовий медик Петро Конопля оголосив голодування через незадовільні умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2. За результатами перевірки, представниця уповноваженого в Одеській області підтвердила, що умови в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними і не відповідають встановленим стандартам. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Як розповів Лубінець, під час моніторингу соціальних мереж, працівники Офісу омбудсмена виявили відео, на якому бойовий медик 35 бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив про голодування через незадовільні умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2.

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Допис, поширений Конопля Петро (@petro_konoplya)

На відео парамедик розповів, що пацієнтів годують перевареною їжею, а в палатах на стінах пліснява.

«З’ясувалося, що медичний заклад знаходиться на завершальному етапі реорганізації та приєднується до КНП «Одеський обласний центр психічного здоров’я». З огляду на виявлені порушення прав пацієнтів, терміново були направлені листи з рекомендаціями для органів державної влади щодо необхідних заходів для їх усунення», – каже Лубінець.

Як зазначив омбудсмен, на основі інформації отриманої від обласної військової адміністрації та Департаменту охорони здоров'я, найближчим часом будуть прийняті відповідні управлінські рішення, зокрема можливе притягнення до адміністративної відповідальності осіб, відповідальних за харчування, а також розгляд питання про переукладення договорів з іншим постачальником.

Крім того, Лубінець пообіцяв тримати ситуацію на особистому контролі.

До слова, нещодавно у Києві у ветерана Сил спеціальних операцій Збройних сил України Павла Якімчука виник конфлікт із жінкою у формі Нацполіції. Вона назвала його «конченим інвалідом» після зауваження щодо порушення правил паркування. Про інцидент ветеран розповів на своїй сторінці у Facebook. Згодом на конфлікт відреагували Національна поліція та омбудсмен Лубінець Дмитро.

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Теги: військові лікарня Одеса Лубінець

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