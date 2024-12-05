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На війні загинув музикант і військовий Юрій Мелофон

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Юрій Мелофон створював ремікси на треки гуртів Latexfauna та «Скрябін»
фото: Lubov Younak, Facebook

На початку повномасштабного вторгнення Юрій Мелофон почав займатися волонтерською діяльністю 

Український діджей Юрій Мелофон, який створював ремікси під імʼям DJ Melloffon, а після початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт, загинув при виконанні бойового завдання. Про це повідомила співачка Любов Юнак у Facebook

«Ми знайомі з 2012 року і спільно з ним робили ремікси на музичні треки Лавіки (проєкт Любові Юнак, - ред.), які підкорювали і запалювали серця. І ви їх певно чули і знаєте, просто не знаєте що це він, бо у кліпах була я», – розповіла співачка.

Вона поділилась, що на початку повномасштабного вторгнення Юрій Мелофон почав волонтерити.

«Юра так багато робив добрих справ і, навіть перебуваючи на фронті, завжди писав першим, питав, як стан і як справи, а коли загинув мій брат, він агітував весь свій батальйон заходити в «Дію» і робити розголос на мою петицію, щоб зібрались голоси. Просив не здаватися у цій справі, адже «брат боровся і ти борись», – пригадала Юнак.

Співачка додала, що у воїна залишився син.

Юрій Мелофон зі своїм маленьким сином
Юрій Мелофон зі своїм маленьким сином
фото: Lubov Younak, Facebook

Юрій Мелофон створював ремікси на треки гуртів Latexfauna та «Скрябін». На початку повномасштабного вторгнення почав займатися волонтерством, а згодом, як поділився його товариш Ілля Хребтов, долучився добровольцем до 35-ї бригади.

«У 2022-му році, коли ми почали возити воду до Миколаєва, Юра зателефонував і попросив привезти воду його рідним. Ми це зробили. І тут почалися спільні поїздки до Миколаєва… Жарти, сміх підняття духу…», – пригадав товариш полеглого музиканта.

Юрій Мелофон долучився добровольцем до 35-ї бригади
Юрій Мелофон долучився добровольцем до 35-ї бригади
фото: Lubov Younak, Facebook

Хребтов нагадав, що у 22 роки  DJ Melloffon написав трек «Героям Слава»

Нагадаємо, 25 листопада, на війні загинув поет, прозаїк і кіносценарист Мирослав Герасимович (справжнє прізвище Кулик). Кулик – воїн ЗСУ, поет, прозаїк, кіносценарист, музикант, фундатор Школи вільних мистецтв імені Вечірнього Простору.

Теги: війна Facebook фронт музикант

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