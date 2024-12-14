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Військовий упізнав себе на елітній горілці: подробиці скандалу

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Військовий упізнав себе на елітній горілці: подробиці скандалу
Фото Володимира Демченка у наборі з горілкою
фото: скріншот із відео

Набір, що виявив військовий, має назву «Президентський стандарт» та вартує 11 989 грн

Військовий Володимир Демченко виявив своє відео у наборі з елітною горілкою. Кадри було використано без дозволу. Про це Демченко розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі. Тут якась мегаелітна горілка взяла без дозволу мало того, що наші кадри, зняті на війні, так ще і моє обличчя! І продає разом з комплектом водяри. Порадьте, будь ласка, адвоката, який міг би проконсультувати з цього питання і може допомогти пояснити цим горе-бізнесменам, що вони не праві», – обурився військовий.

Військовий упізнав себе на елітній горілці: подробиці скандалу фото 1

Набір, що його виявив військовий, має назву «Президентський стандарт» та вартує 11 989 грн. Якщо відкрити скриньку, на екранчику всередині запускається патріотичний ролик. Саме там і є кадри, зняті Володимиром Демченком, а також кадри безпосередньо із ним.

«Парадокс у тому, що у цьому кадрі, де Вова малює тризуб на стіні, потім він додав напис: «Синька – ЧМО, ЗСУ не п'є». Це було в Авдіївці десь в 2016 році», – написав у коментарях Дмитро Глухенький. Володимир Демченко підтвердив його слова.

Елітну горілку виробляє Житомирський лікеро-горілчаний завод. На сайті виробника про набір є інформація.

«Горілка «Президентський стандарт» – це горілка з міцністю 38%, об’ємом 0,75 літра, яка упакована в шкіряну скриньку з відеомодулем», – сказано в описі.

Нагадаємо, акторка Театру на Подолі Дар'я Малахова розповіла про військового, який їв рибу руками з бочки у рибному магазині на Позняках. Вона назвала свій допис «історією про війну», але реакція соцмережі виявилася явно неочікуваною для акторки.

Після іронічної реакції соцмереж на історію Дар'я Малахова назвала людей, які не зрозуміли її пост, тупими.

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Теги: відео військові соцмережі завод

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