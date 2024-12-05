Путін визнав, що Росія десятки років відчуватиме наслідки війни

Володимир Путін не уточнив, які саме наслідки він мав на увазі

Вже зараз війна серйозно впливає на економіку РФ

Росіський диктатор Володимир Путін, виступаючи на засіданні Ради зі стратегічного розвитку та національних проектів, заявив, що події на фронті в Україні визначатимуть долю Росії на довгі роки, а можливо, і на десятиліття вперед. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Усі ми чудово розуміємо, що значною мірою те, що відбувається у нас на лінії бойового зіткнення, на фронті, прямо скажемо, визначатиме життя нашої країни на багато років уперед, а може й на десятиліття», – сказав він.

Під час засідання Путін також наголосив на необхідності прискореного розвитку інфраструктури для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), звернувши увагу на зниження низки показників у цьому напрямку.

Володимир Путін не уточнив, які саме наслідки бойових дій будуть такими значними для країни. Проте, зазначає The Moscow Times, вже зараз війна серйозно впливає на економіку РФ. За даними Росстату, річна інфляція на початок грудня 2024 року досягла 9,07%, що стало максимальним показником з лютого 2023 року. Тижневе зростання цін на 0,5% виявилося одним із найрізкіших за останні два роки. На думку керуючого директора ДПБ Private Banking Єгора Сусіна, листопадова інфляція у перерахунку на річні темпи становить 14,5%.

Для боротьби з інфляцією Центробанк Росії під час засідання 25 жовтня підняв ключову ставку на 200 базисних пунктів, встановивши її на рекордному з початку війни рівні. Глава ЦБ Ельвіра Набіулліна заявила, що ставка може бути знижена у 2025 році за відсутності нових економічних потрясінь, проте аналітики Альфа-банку допускають її зростання до 25% вже у лютому 2025 року.

Війна також посилила технологічну ізоляцію Росії. Влітку 2024 року Міністерство фінансів США розширило санкції, заборонивши надання IT-послуг особам, які перебувають у Росії, включаючи IT-консалтинг, проектування, підтримку та хмарні сервіси. Санкції торкнулися також постачання товарів подвійного призначення, що обмежило доступ до промислових верстатів, пристроїв із числовим програмним управлінням та напівпровідникам.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення до України російська економіка навіть демонструвала зростання. Однак зараз стає очевидно, що цей процес припиниться вже у 2025 році. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). За словами аналітиків, нещодавня економічна політика Кремля свідчить про те, що економіка Росії, ймовірно, зіштовхнеться з серйозними труднощами у 2025 році. Це викликає занепокоєння у Володимира Путіна щодо економічної стабільності країни в довгостроковій перспективі. Зокрема, Кремль нещодавно прийняв кілька заходів, спрямованих на скорочення витрат уряду на лікування поранених військових, боротьбу з інфляцією та вирішення демографічних проблем, таких як низький рівень народжуваності та брак робочої сили.

До слова, Велика Британія запровадила санкції проти кількох російських агентств та високопосадовців через їхні спроби дестабілізувати ситуацію в Україні.

Наслідки війни також помітні автомобільному ринку. Після виходу міжнародних автовиробників Росію практично повністю зайняли китайські бренди. За підсумками 2024 року їхня частка на ринку нових автомобілів склала близько 70%, повідомив керівник аналітиків «Авіто Авто» Артем Соколов. Експорт китайських автомобілів до Росії в 2023 році зріс більш ніж у сім разів у порівнянні з попереднім роком, досягнувши $11,5 млрд.