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    Суспільство

    На зустріч з колективом «Прямого» каналу приїде Порошенко - джерело

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    Поява Порошенка на телеканалі пояснюється тим, що його команда настроєна захищати журналістський колектив від спроби захоплення&nbsp;в інтересах Віктора Медведчука - На зустріч з колективом «Прямого» каналу приїде Порошенко - джерело
    Поява Порошенка на телеканалі пояснюється тим, що його команда настроєна захищати журналістський колектив від спроби захоплення в інтересах Віктора Медведчука

    Колектив Прямого каналу збирають на 13:00 на зустріч із власником каналу Володимиром Макеєнком

    Як повідомляє «Детектор медіа», колектив Прямого каналу збирають на 13:00 на зустріч із власником каналу Володимиром Макеєнком.

    Про це «Детектору медіа» повідомило джерело з Прямого каналу.

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    «Главком» має у своєму розпорядженні інформацію, що на зустріч було запрошено і експрезидента Порошенка, якого канал підтримував під час передвиборчої кампанії.

    За словами нашого джерела, Макеєнко занепокоєний, що канал можуть відібрати в інтересах Віктора Медведчука.

    «Поява Порошенка пояснюється тим, що його команда настроєна захищати журналістський колектив від такої спроби, а також від руйнації каналу зсередини», - пояснює джерело на каналі.
    «Медвечуком дійсно розробляється план повної інформаційної експансії по усіх інформаційних каналах, застосовуючи методи силового тиску. І тут важливо отримати підтримку тих політиків, які можуть цього не допустити», - повідомило джерело «Главкома».

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