На зустріч з колективом «Прямого» каналу приїде Порошенко - джерело



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Поява Порошенка на телеканалі пояснюється тим, що його команда настроєна захищати журналістський колектив від спроби захоплення в інтересах Віктора Медведчука

Колектив Прямого каналу збирають на 13:00 на зустріч із власником каналу Володимиром Макеєнком

Як повідомляє «Детектор медіа», колектив Прямого каналу збирають на 13:00 на зустріч із власником каналу Володимиром Макеєнком.

Про це «Детектору медіа» повідомило джерело з Прямого каналу.

«Главком» має у своєму розпорядженні інформацію, що на зустріч було запрошено і експрезидента Порошенка, якого канал підтримував під час передвиборчої кампанії.

За словами нашого джерела, Макеєнко занепокоєний, що канал можуть відібрати в інтересах Віктора Медведчука.

«Поява Порошенка пояснюється тим, що його команда настроєна захищати журналістський колектив від такої спроби, а також від руйнації каналу зсередини», - пояснює джерело на каналі.

«Медвечуком дійсно розробляється план повної інформаційної експансії по усіх інформаційних каналах, застосовуючи методи силового тиску. І тут важливо отримати підтримку тих політиків, які можуть цього не допустити», - повідомило джерело «Главкома».