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Rheinmetall завершує зведення другого заводу в Україні – Рютте

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Rheinmetall завершує зведення другого заводу в Україні – Рютте
В Україні добудовують другий завод Rheinmetall
фото з відкритих джерел

Оборонна компанія Rheinmetall добудовує другий завод в Україні

4 листопада Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем повідомив, що німецька оборонна компанія Rheinmetall завершує будівництво вже другого заводу в Україні. Про це повідомила пресслужба НАТО.

«Німецька компанія Rheinmetall щойно відкрила перший завод в Україні, і скоро буде добудований другий завод. Також з 2022 року Rheinmetall значно збільшила виробництво боєприпасів», – додав Рютте.

Генеральний секретар наголосив на значущості міжнародної співпраці для підтримки України, зазначивши, що НАТО продовжує співпрацювати з ЄС та іншими партнерами задля забезпечення безпеки громадян.

Rheinmetall – німецький оборонний концерн, котрий виробляє танки Panther, Leopard, БМП Marder й гаубиці PzH 2000. Компанія Rheinmetall, яка є одним із провідних світових виробників артилерійських і танкових снарядів, значно наростила виробництво після російського вторгнення в Україну у 2022 році, забезпечуючи Збройні Сили України необхідною зброєю.

Зазначимо, що в липні Rheinmetall повідомив про отримання від українського уряду доручення щодо будівництва заводу з виробництва боєприпасів в Україні. Початкове замовлення включає повне технічне оснащення заводу до початку його роботи.

Раніше Rheinmetall заявляв про плани відкрити в Україні щонайменше чотири заводи.

До слова, німецький збройовий концерн Rheinmetall збудує в Україні чотири заводи. Один із них уже працює. Про це розповів директор концерну Армін Паппергер.

Раніше відомий своїми скандальними заявами заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову наговорив погроз на адресу України після будівництва заводу Rheinmetall.

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Теги: будівництво завод танки Марк Рютте війна Німеччина

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