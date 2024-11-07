Атака дронів на Київ. У Печерському районі сталося руйнування конструкцій будинку

Російські безпілотники атакували вночі столицю та ряд областей України

В ніч на 7 листопада у Києві та ряді регіонів України оголошено повітряну тривогу через атаку ударних безпілотників. У столиці уламок дрона потрапив у багатоповерхівку, на верхніх поверхах зайнялась пожежа. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.

«Відбувається евакуація людей з багатоповерхівки в Печерському районі, де сталася пожежа внаслідок ворожої атаки БпЛА. Наразі звернень до медиків немає. Бригади чергують на місці», – написав очільник столиці в Телеграмі.

Крім того, Кличко підкреслив, що повітряна тривога триває.

«В Печерському районі сталося часткове руйнування конструкцій будинку на рівні 31 поверху, сильне задимлення. Працює підрозділ ДСНС. Попередньо потерпілих немає», – зазначили пізніше в КМВА.

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Наслідки пожежі після атаки безпілотника у Києві Фото: ДСНС

«У Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, ударною хвилею пошкоджені вікна в деяких квартирах житлового будинку. Звернень до медиків наразі не надходило. У місці поруч, де знаходяться гаражі, палає приміщення СТО,. Працюють пожежні. До медиків там теж ніхто не звертався», – зазначив мер Києва.

Пізніше Кличко заявив, що у Соломʼянському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛа, попередньо, на житловий будинок. Ще за однією адресою, внаслідок атаки, палає нежитлове приміщення. Екстрені служби прямують на місце. У Печерському районі пожежу в багатоповерхівці локалізували.

Нагадаємо, раніше начальник КМВА Сергій Попко заявив, що внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Голосіївському районі, за попередніми даними є суттєве пошкодження квартири в житловому будинку.

До слова, в ніч на 7 листопада у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників.

Раніше стало відомо, що напередодні на станції метро «Либідська» пасажир потрапив під потяг.