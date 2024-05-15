Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У борщі чи в пеклі? Мережа в шоці від першого портрету короля Чарльза

Ірина Міллер
glavcom.ua
У борщі чи в пеклі? Мережа в шоці від першого портрету короля Чарльза

Виконаний художником Джонатаном Єо портрет короля Чарльза ІІІ викликав неоднозначну реакцію у Мережі

Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ на честь річниці з дня коронації. Картина виконана олійними фарбами у яскраво червоних кольорах, Чарльз III на новому портреті зображений із мечем у руці, а на його плечі сидить метелик. Виконаний художником Джонатаном Єо портрет короля викликав неоднозначну реакцію у Мережі.

Королева Камілла, оглянувши портрет, стримано відреагувала, звертаючись до Єо: «Так, ви його [погляд] упіймали», зазначає BBC.

Офіційний портрет короля Чарльза ІІІ
Офіційний портрет короля Чарльза ІІІ
фото: Jonathan Yeo 2024/Handout, Reuters

Також палац опублікував новий портрет в офіційних соцмережах, його поява викликала неоднозначну реакцію у коментарях і стала темою для купи нових мемів. 

«Вибачте, але його портрет виглядає так, ніби він побував у пеклі», «Схоже, він купається у крові», «Це найгірший королевський тортрет, який я колись бачив», «100% думав, що це сатира», «Схоже, він відправляється прямо до пекла», «У них була акція на червону фарбу?», «Вибачте, але навіть сам король злякався, коли відкрив портрет», «Королева Єлизавета цього б не схвалила», «Кривава ванна», «Схоже, він горить у пеклі», – пишуть вражені портретом люди під відео з його презентацією. 

У борщі чи в пеклі? Мережа в шоці від першого портрету короля Чарльза фото 1
фото Aaron Chown/Reuters

«Перший офіційний портрет короля Чарльза в Букінгемі. Найкращий комент – «він наче в борщі». Сучасна й, на мій погляд, не надто вдала інтерпретація образу. Асоціації «наче з пекла». А вам як?», – поділилася власними враженнями від портрета Олена Єгорушкіна. 

«Напевно, саме таке і правильно називається wow-ефект. Король Чарльз представив свій перший офіційний портрет після коронації і це дійсно щось дуже несподіване. Авторства Джонатана Єо (Jonathan Yeo), який почав працювати над портретом ще в 2021 році», пише Андрій Осадчук. 

«Перший портрет короля Чарльза. Чому червоний колір? Він мене лякає. Як на мене, страшний портер хворої на рак людини. Перше, що я подумав...про кінець монархії. Вибачте, але це жах», - пише Олександр Ліас. 

Реакція у мережі на новий портрет короля Чарльза ІІІ
Реакція у мережі на новий портрет короля Чарльза ІІІ
фото скріншот допису у Facebook

«Це ж Скелетор зі сцени після титрів у Володарях Всесвіту».

«Це ж клуб».

«Готовий для публічного показу».

«Я знав, що портрет виглядає якимсь знайомим».

Коментуючи  свою роботу, Джонатан Єо запевнив, що червоний колір зовсім не пов’язаний із онкологічним діагнозом короля, оскільки на момент створення портрету у листопаді 2023 року про хворобу короля нічого не було відомо.

«Так, люди можуть не погоджуватися з тим, як я намалював короля Чарльза, але він дещо відрізняється від інших королівських портретів, які я бачив. Я бавився з цією ідеєю містицизму. Ми все ще віримо в те, що королівська родина в чомусь відрізняється від нас», – відрегував художник на критику. 

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III 30 квітня, повернувся до громадських обов'язків уперше відтоді, як у лютому в нього діагностували рак. Разом із дружиною, королевою Каміллою, він відвідав онкологічний центр Macmillan при лікарні Університетського коледжу. 

Король Великої Британії Чарльз ІІІ покарав компанії, які продовжують діяльність на території Росії під час продовження війни в Україні.  Йдеться про американську корпорацію Kimberly-Clark, яка займається випуском продукції для охорони здоров’я, особистої, професійної та промислової гігієни, а також південнокорейську Samsung, яка продовжує продавати техніку в РФ за «сірими схемами», попри заяви про припинення діяльності на території країни.

Читайте також: Букінгемський палац виставив нові фото Чарльза ІІІ після фейкових новин про його смерть

Тому британський монарх вирішив позбавити почесних орденів ці корпорації. Як і покійна мама Єлизавета ІІ, Чарльз ІІІ активно публічно підтримує Україну у часи, коли вона бореться за своє майбутнє та незалежність.

Теги: акція картина відео художник король Король Чарльз III

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати
Нацполіція показала фото та відео затримання підозрюваних у вбивстві поліцейського з Вінниці
21 квiтня, 19:00
фото: facebook.com/vasilyevadarina
Відпочинок у «ЛНР» та відверті фото: у столиці спалахнув скандал щодо нової директорки ліцею
22 квiтня, 09:21
Олег Скрипка зауважив, що наразі в Україні агресивне інформаційне середовище
«Треба, щоб кожна людина вирішувала, воювати чи не воювати»: Скрипка висловився про мобілізацію
22 квiтня, 14:52
Інформацію про передачу «гумдопомоги» опублікували в соцмережах Липецького зоопарку, однак згодом пост видалили
Зоопарк в Росії передав на фронт павичів, аби окупанти «отримали душевний спокій»
30 квiтня, 16:04
В довгостроковій перспективі паводки на Південному Уралі з року в рік будуть дедалі руйнівнішими, як і наслідки від них
Витік радіації та токсичних відходів. Російські екологи б'ють тривогу щодо наслідків паводків
4 травня, 07:35
6 травня в Україні святкують День піхоти ЗСУ. Свято було створене президентським указом 2019 року
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 травня, 00:25
Dons переспівав пісню представниць України
Флеш-моб каверів: слідом за Nemo трек Teresa&Maria переспівав представник Латвії
Вчора, 15:55
Через прорив водопроводу рух транспорту на вулиці Антоновича тимчасово перекритий
Потоп на «Либідській»: посеред дороги утворилося озеро (фото, відео)
Вчора, 13:51
У 2007 році Марчук потрапив до рейтингу 100 найвизначніших геніїв сучасності
Відомому художнику Івану Марчуку – 88: найцікавіші факти з біографії
12 травня, 18:31

Соціум

У борщі чи в пеклі? Мережа в шоці від першого портрету короля Чарльза
У борщі чи в пеклі? Мережа в шоці від першого портрету короля Чарльза
Росіяни терміново закрили небо на Казанню
Росіяни терміново закрили небо на Казанню
Біженці з України отримали право працювати лікарями у Чехії
Біженці з України отримали право працювати лікарями у Чехії
Під Москвою горіла електропідстанція військової частини ФСБ (відео)
Під Москвою горіла електропідстанція військової частини ФСБ (відео)
Безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області
Безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області
Євробачення оштрафувало українську команду за футболки із закликом звільнити полонених
Євробачення оштрафувало українську команду за футболки із закликом звільнити полонених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Мурал із Залужним, який нещодавно з'явився у столиці, доведеться стерти
16K
Ірландія цього тижня планує ухвалити важливе рішення щодо українських біженців
11K
Блінкен назвав реформи, які Україні доведеться реалізувати
7086
Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
5841
Скільки українців за кордоном не цікавляться новинами про Україну: неочікувана цифра
3866
Путін «кладе на стіл» Харківську область: що значить нова заява диктатора

Новини

З’ясовуються обставини загибелі курсанта під час стрибка з парашутом – ДБР
Сьогодні, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Сьогодні, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Сьогодні, 11:37
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
Вчора, 21:24
Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
Вчора, 19:17
Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua