У борщі чи в пеклі? Мережа в шоці від першого портрету короля Чарльза

Виконаний художником Джонатаном Єо портрет короля Чарльза ІІІ викликав неоднозначну реакцію у Мережі

Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ на честь річниці з дня коронації. Картина виконана олійними фарбами у яскраво червоних кольорах, Чарльз III на новому портреті зображений із мечем у руці, а на його плечі сидить метелик. Виконаний художником Джонатаном Єо портрет короля викликав неоднозначну реакцію у Мережі.

Королева Камілла, оглянувши портрет, стримано відреагувала, звертаючись до Єо: «Так, ви його [погляд] упіймали», зазначає BBC.

Офіційний портрет короля Чарльза ІІІ фото: Jonathan Yeo 2024/Handout, Reuters

Також палац опублікував новий портрет в офіційних соцмережах, його поява викликала неоднозначну реакцію у коментарях і стала темою для купи нових мемів.

«Вибачте, але його портрет виглядає так, ніби він побував у пеклі», «Схоже, він купається у крові», «Це найгірший королевський тортрет, який я колись бачив», «100% думав, що це сатира», «Схоже, він відправляється прямо до пекла», «У них була акція на червону фарбу?», «Вибачте, але навіть сам король злякався, коли відкрив портрет», «Королева Єлизавета цього б не схвалила», «Кривава ванна», «Схоже, він горить у пеклі», – пишуть вражені портретом люди під відео з його презентацією.

фото Aaron Chown/Reuters

«Перший офіційний портрет короля Чарльза в Букінгемі. Найкращий комент – «він наче в борщі». Сучасна й, на мій погляд, не надто вдала інтерпретація образу. Асоціації «наче з пекла». А вам як?», – поділилася власними враженнями від портрета Олена Єгорушкіна.

«Напевно, саме таке і правильно називається wow-ефект. Король Чарльз представив свій перший офіційний портрет після коронації і це дійсно щось дуже несподіване. Авторства Джонатана Єо (Jonathan Yeo), який почав працювати над портретом ще в 2021 році», пише Андрій Осадчук.

«Перший портрет короля Чарльза. Чому червоний колір? Він мене лякає. Як на мене, страшний портер хворої на рак людини. Перше, що я подумав...про кінець монархії. Вибачте, але це жах», - пише Олександр Ліас.

Реакція у мережі на новий портрет короля Чарльза ІІІ фото скріншот допису у Facebook

«Це ж Скелетор зі сцени після титрів у Володарях Всесвіту».

Bloodstained Legacy of the British Monarchy embodied ☕️#KingCharlesPortrait pic.twitter.com/XYv9YxeXP7 — Dr Shola Mos-Shogbamimu (@SholaMos1) May 14, 2024

«Це ж клуб».

«Готовий для публічного показу».

«Я знав, що портрет виглядає якимсь знайомим».

Коментуючи свою роботу, Джонатан Єо запевнив, що червоний колір зовсім не пов’язаний із онкологічним діагнозом короля, оскільки на момент створення портрету у листопаді 2023 року про хворобу короля нічого не було відомо.

«Так, люди можуть не погоджуватися з тим, як я намалював короля Чарльза, але він дещо відрізняється від інших королівських портретів, які я бачив. Я бавився з цією ідеєю містицизму. Ми все ще віримо в те, що королівська родина в чомусь відрізняється від нас», – відрегував художник на критику.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III 30 квітня, повернувся до громадських обов'язків уперше відтоді, як у лютому в нього діагностували рак. Разом із дружиною, королевою Каміллою, він відвідав онкологічний центр Macmillan при лікарні Університетського коледжу.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ покарав компанії, які продовжують діяльність на території Росії під час продовження війни в Україні. Йдеться про американську корпорацію Kimberly-Clark, яка займається випуском продукції для охорони здоров’я, особистої, професійної та промислової гігієни, а також південнокорейську Samsung, яка продовжує продавати техніку в РФ за «сірими схемами», попри заяви про припинення діяльності на території країни.

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Тому британський монарх вирішив позбавити почесних орденів ці корпорації. Як і покійна мама Єлизавета ІІ, Чарльз ІІІ активно публічно підтримує Україну у часи, коли вона бореться за своє майбутнє та незалежність.