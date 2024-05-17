Зеленський підписав закон із новими штрафами для ухилянтів

Документ набуде чинності наступного дня після публікації в парламентській газеті «Голос України»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким підвищуються штрафи для ухилянтів. Він набуде чинності наступного дня після опублікування в парламентській газеті «Голос України».

Новий закон вносить зміни до ст. 210 та 201-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А також запроваджує три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час військового стану.

Стаття 210 (порушення військового обліку)

Штрафи збільшуються у кілька разів для осіб, які не перебувають на військовому обліку або вчасно не оновили облікові дані. Згідно з новою редакцією, передбачено такі покарання:

від 3 400 до 5 100 грн – у мирний час

від 17 000 до 25 500 грн – у воєнний час (або за повторне порушення)

До цього штрафували на суму від 510 до 850 грн та від 850 до 1700 грн за повторне порушення протягом року або в особливий період.

Стаття 210-1 (порушення законодавства про мобілізацію)

За відмову від повістки або неявку за нею до ТЦК штрафи залежать від того, скоєне правопорушення у мирний час чи воєнний.

У мирний час:

від 5 100 до 8 500 грн – для громадян

від 17 000 до 34 000 грн – для посадових та юридичних осіб

У воєнний час:

від 17 000 до 25 500 грн – для громадян

від 34 000 до 59 000 грн – для посадових та юридичних осіб

До цього ухилянтів штрафували на суму від 1700 до 3400 грн (для громадян) та від 3400 до 5100 грн (для посадових осіб). Повторне порушення або у особливий період піднімало планку до 3 400-5 100 та 5 100-8 500 грн відповідно.

Окрім того, закон містить уточнення – положення про штрафи не застосовуються, якщо у ТЦК є можливість отримати дані військовозобов'язаного з державних реєстрів.

До слова, для оновлення даних у ТЦК військовозобов’язані повинні мати при собі усі необхідні документи, що визначають особу. Новий мобілізаційний закон зобов’язує усіх військовозобов’язаних оновити свої дані впродовж 60 днів.

Зазначимо, електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».