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Скандал із затриманням футболіста представниками ТЦК: військові відреагували

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандал із затриманням футболіста представниками ТЦК: військові відреагували
на вокзалі міста Хуст працівники місцевого ТЦК зупинили та доставили до військкомату футболіста ФК «Хуст» Миколу Сираша
фото: Микола Сираш/instagram

В Оперативному командувані «Захід» нагадали, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований

У Збройних силах України відреагували на скандал з затриманням працівниками ТЦК футболіста закарпатського ФК «Хуст» Миколи Сираша. Військові наголосили, що захист країни є найголовнішим пріоритетом. Про це повідомляє Оперативне командування «Захід» у Telegram.

В ОК «Захід» нагадали, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Тому, якщо у спортсмена немає законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати мобілізації.

При цьому у ЗСУ заявили, що «вболівають за український футбол, але захист України ставлять на перше місце».

«В той час, коли сотні видатних спортсменів в лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м'яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, вранці 7 травня, на вокзалі міста Хуст працівники місцевого ТЦК зупинили та доставили до військкомату футболіста ФК «Хуст» (клуб 1-ї ліги ПФЛ України) Миколу Сираша.  У футболіста є чинний контракт із футбольним клубом. У ФК «Хуст» Сираш грає на позиції захисника.

Як повідомлялося, близько 25 футболістів клубу «Оболонь» української Прем'єр-ліги отримали повістки від військкомату. За інформацією ведучого програми «ТаТоТаке» Михайла Співаковського, до «Оболоні» надійшла групова повістка від ТЦК.

Згодом футбольний клуб «Оболонь» Київ повідомив, що інформація про групову повістку на 25 футболістів не відповідає дійсності.


 

Теги: мобілізація ТЦК навколофутбол Закарпаття

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