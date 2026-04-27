Вейпи та кальяни в Україні можуть заборонити для підлітків

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Кожен п'ятий підліток віком 13–15 років вживає електронні сигарети, свідчать дані Глобального опитування молоді щодо тютюну ВООЗ
Нардеп Георгій Мазурашу зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 15196, який забороняє особам до 17 років курити, вживати та використовувати вейпи, кальяни, тютюнові вироби й альтернативні нікотинові продукти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту на сайті Верховної Ради.  

Що саме забороняє законопроєкт

Документ пропонує змінити статтю 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення». Під заборону для осіб до 17 років підпадуть:

  • тютюнові вироби;
  • електронні сигарети (вейпи);
  • кальяни;
  • трав'яні суміші для куріння;
  • пристрої для споживання тютюну без згоряння.

Законопроєкт зареєстрований 24 квітня 2026 року і вже направлений до профільного Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. 

Чому це важливо

Автор законопроєкту посилається на дані Глобального опитування молоді щодо тютюну (GYTS) – міжнародної ініціативи ВООЗ. Дослідження зафіксувало, що майже кожен п'ятий підліток (19,6%) у віці 13–15 років вживає електронні сигарети, і ця тенденція не змінилася з 2017 року. При цьому майже 47,3% підлітків не мали труднощів із купівлею сигарет через вік – незважаючи на чинні заборони.

Мазурашу також посилається на досвід Великобританії, де заборонили куріння та вживання тютюнових виробів, вейпів і кальянів для осіб із датою народження після 1 січня 2009 року. Він допускає, що аналогічний підхід можна буде запропонувати й в Україні – але після того, як базова норма законопроєкту дасть очікуваний ефект.

Нагадаємо, «Главком» раніше публікував матеріал про шкоду вейпів для підлітків: за даними досліджень 2024–2025 років, 40% учнівської молоді від 13 до 15 років курили електронні сигарети, а серед дітей 15–16 років половина хоча б раз мала досвід куріння електронних цигарок.

До слова, експерти застерігають: запровадження заборон без належного контролю є малоефективним і сприяє розвитку тіньового ринку.


Читайте також:

Читайте також

В Україні на законодавчому рівні немає чітких правил про заборону використання смартфонів у школах
Рада може заборонити смартфони у школах: нардеп назвав причину
30 березня, 15:21
Поліція і слідчі біля тіл людей, яких застрелив із карабіна зловмисник у Голосіївському районі Києва. 18 квітня 2026 року
«Дикий Захід» чи право на самозахит. Напад у Києві загострив дискусію про дозвіл на зброю для цивільних
21 квiтня, 15:00
В асоціації пропонують створити нову робочу групу для підготовки оновленої редакції законопроєкту
Бізнес просить відновити розгляд законопроєкту №12180 про управління відходами: це потрібно для інтеграції в ЄС
7 квiтня, 12:45

Суспільство

Вейпи та кальяни в Україні можуть заборонити для підлітків
Вейпи та кальяни в Україні можуть заборонити для підлітків
СБУ викрила проросійських агітаторів у чотирьох регіонах
СБУ викрила проросійських агітаторів у чотирьох регіонах
Поліг внаслідок удару ворожого дрона на Харківщині. Згадаймо Миколу Приймака
Поліг внаслідок удару ворожого дрона на Харківщині. Згадаймо Миколу Приймака
Нардепка спрогнозувала, як Рада розглядатиме новий законопроєкт про мобілізацію
Нардепка спрогнозувала, як Рада розглядатиме новий законопроєкт про мобілізацію
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Зеленський про окупацію ЧАЕС: Росіяни не усвідомлювали небезпеки зони відчуження
Зеленський про окупацію ЧАЕС: Росіяни не усвідомлювали небезпеки зони відчуження

Новини

Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 06:00
В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
25 квiтня, 15:55

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
