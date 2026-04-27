Вейпи та кальяни в Україні можуть заборонити для підлітків

Кожен п'ятий підліток вживає вейпи: у Раді хочуть це змінити

Нардеп Георгій Мазурашу зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 15196, який забороняє особам до 17 років курити, вживати та використовувати вейпи, кальяни, тютюнові вироби й альтернативні нікотинові продукти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Що саме забороняє законопроєкт

Документ пропонує змінити статтю 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення». Під заборону для осіб до 17 років підпадуть:

тютюнові вироби;

електронні сигарети (вейпи);

кальяни;

трав'яні суміші для куріння;

пристрої для споживання тютюну без згоряння.

Законопроєкт зареєстрований 24 квітня 2026 року і вже направлений до профільного Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Чому це важливо

Автор законопроєкту посилається на дані Глобального опитування молоді щодо тютюну (GYTS) – міжнародної ініціативи ВООЗ. Дослідження зафіксувало, що майже кожен п'ятий підліток (19,6%) у віці 13–15 років вживає електронні сигарети, і ця тенденція не змінилася з 2017 року. При цьому майже 47,3% підлітків не мали труднощів із купівлею сигарет через вік – незважаючи на чинні заборони.

Мазурашу також посилається на досвід Великобританії, де заборонили куріння та вживання тютюнових виробів, вейпів і кальянів для осіб із датою народження після 1 січня 2009 року. Він допускає, що аналогічний підхід можна буде запропонувати й в Україні – але після того, як базова норма законопроєкту дасть очікуваний ефект.



Нагадаємо, «Главком» раніше публікував матеріал про шкоду вейпів для підлітків: за даними досліджень 2024–2025 років, 40% учнівської молоді від 13 до 15 років курили електронні сигарети, а серед дітей 15–16 років половина хоча б раз мала досвід куріння електронних цигарок.

До слова, експерти застерігають: запровадження заборон без належного контролю є малоефективним і сприяє розвитку тіньового ринку.





