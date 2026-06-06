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Грози, шквали та град: синоптики повідомили, які області накриє негода 7 червня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Грози, шквали та град: синоптики повідомили, які області накриє негода 7 червня
Синоптики: Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств
фото: glavcom.ua

7 червня у низці областей буде оголошено I рівень небезпечності

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні 7 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

7 червня в Україні, крім східних областей, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; у Вінницькій, Житомирській та Київській областях значний дощ.

Грози, шквали та град: синоптики повідомили, які області накриє негода 7 червня фото 1

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попередили: «Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств».

Нагадаємо, 6 червня Київ та Київську область накрила сильна злива. Негода також дісталася Вінниці, де затопило вулиці.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні розпочалося метеорологічне літо. Після прохолодного завершення весни холодний циклон почав відступати, поступаючись місцем теплішим повітряним масам. Протягом тижня температура повітря стабільно підвищувалася, проте через нестабільну атмосферу у більшості регіонів проходитимуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

Теги: Укргідрометцентр негода гроза

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