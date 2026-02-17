Солодкий аромат смерті. Пульмонологи б'ють на сполох: вейпи вбивають

«40% учнівської молоді від 13 до 15 років курили електронні сигарети»

Ще років п’ять тому, коли соцмережі та, здавалося, навіть повітря навколо були просякнуті ідеями здорового способу життя, українці та українки масово кидали курити. Цигарка в руках сприймалась як застаріла естетика, а курець – як людина яка свідомо шкодить собі. Словом, курити було, що називається, не в тренді.

Докорінно змінила ситуацію поява і дуже швидке поширення електронних сигарет. Стильний вигляд, приємний аромат і смак нової забавки не просто повернули процесу куріння втрачений престиж, а й надали йому нового шарму: трендово, сучасно, безпечно і навіть… «інстаграмно». Ще б пак! І самі електронні сигарети, і густий білий дим з них мають гарний вигляд на фото! Але ключова проблема – моду на куріння вейпів швидко підхопила молодь, ба більше – діти. З появою вейпів сам процес куріння став більш приємним, це вам не гіркий дим цигарок, а ароматний солоденький дим приємний, та й горло не так дере. І це начебто безпечно. Принаймні, так чомусь думають діти. І дорослі, до речі, теж.

Вейп (електронна сигарета) – електронний пристрій, який імітує процес куріння тютюнової сигарети. Сама назва походить від англ. water vapour – водяна пара. Відповідно, користувачі часто воліють називати себе не «курцями», а «вейперами». Вейп складається з акумулятора, нагрівального елемента та резервуара з рідиною (на сленгу його називають «жижею»). Принцип роботи наступний: курець вдихає через мундштук, у цей момент спрацьовує сенсор, який вмикає акумулятор, що живить нагрівальний елемент. Рідина («жижа») нагрівається і випаровується. Пар потрапляє до легень курця, який потім її видихає.

Вейпи можуть бути одноразові (нині їх вже майже не дістати) і багаторазові. Акумулятор у багаторазових потрібно періодично заряджати – швидкість розрядки акумулятора залежить від інтенсивності користування електронною сигаретою. Крім того, потрібно купувати змінні картриджі – ємність, в яку курець наливає рідину. Стандартний «набір курця» – це:

рідина з обраним ароматом. Склад на упаковці пишуть далеко не всі виробники. Стверджують, що сама по собі рідина не містить нікотину, натомість містить пропіленгліколь, ароматизатори тощо;

ампулу з нікотином. Це означає, що міцність сигарети користувач визначає самостійно, регулюючи на свій смак. Курець може взагалі не добавляти його у «жижу». До слова, деякі виробники не пишуть на ампулі «нікотин», замінюючи на формулювання «посилювач смаку»;

ампулу з гліцерином. Як пояснюють курці, чим більше гліцерину, тим більш насичений і густий дим можна отримати.

На упаковці з рідиною, як правило, немає складу. Хіба що вказаний виробник фото: glavcom.ua

Залежно від моделі при затягуванні електронною сигаретою на її кінчику може спалахувати «вогник» – світлодіод, що імітує горіння сигарети.

Часто досвідчений курець переходить на вейпи, бо вважає, що це такий собі «проміжний етап» між тютюнопалінням і відмовою від куріння: мовляв, і руки зайняті, і від звички щось вдихати відмовлятися не потрібно, та й сама по собі релаксуюча дія нікотину знову і знову допомагає, принаймні, на короткий час знімати стрес.

Проте, це поширені міфи, які розбиваються об каміння фактів. Завідувачка кафедри фтизіатрії та пульмонології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, кандидат медичних наук, доцент, пульмонолог вищої категорії, член Європейського респіраторного товариства Христина Вольницька в інтерв’ю «Главкому» підкреслює: захоплення вейпами більш небезпечне, ніж звичка палити цигарки. І фахово пояснює чому.

Пані Христино, почнемо з простого питання: що шкідливіше – електронні сигарети чи звичайні?

Будь-яке куріння – чи то звичайних цигарок, чи то електронних – є шкідливим.

Крім нікотину, у звичайних цигарках міститься багато інших сполук: і смоли, і навіть важкі метали. Багато людей хибно вважають, що електронні цигарки менш шкідливі: це не так, у них є дуже багато шкідливих речовин. Розумієте, електронні сигарети дають оманливе відчуття безпеки. Запах і смак фруктів, відсутність неприємних відчуттів після перших спроб непомітно змушують людей палити електронну цигарку значно довше, аніж вони б курили навіть звичайну цигарку.

Суміш вейпів містить небезпечні для здоров'я речовини: пропіленгліколь, гліцерин, токоферол, ацетальдегід і формальдегід. Останні три мають канцерогенну дію. А ще – кролеїн, який може спричинити незворотні пошкодження легенів; нікель, олово, свинець – це важкі метали; бензоли – летючі органічні сполуки, що можуть викликати захворювання серцево-судинної системи.

Як лікар-пульмонолог із понад 16 роками стажу я постійно бачу цей негативний вплив куріння на здоров’я пацієнтів. Це одна з основних причин хронічного обструктивного захворювання легень. Це вже не кажучи про можливу онкологію, і не тільки легень, а ще й голосових зв'язок, і гортані, і шлунку. Воно впливає на серцево-судинну систему, на репродуктивну функцію, на різні ланки імунітету, особливо на розумову здатність.

Зараз дедалі більше молоді 13-15 років хоче курити електронні цигарки – це, напевно, модно, стильно.

Нещодавно (2024-2025 р.) було проведено дослідження, згідно з яким 40% учнівської молоді від 13 до 15 років курили електронні сигарети. Серед дітей 15-16 років 50% хоча би один раз у житті мали досвід куріння електронних цигарок.

Вважається, що підлітки можуть вдаватися до вживання електронних сигарет, щоб таким чином впоратися зі стресом, тривожністю чи депресією. У підсумку створюється цикл залежності, коли сама по собі цигарка може бути джерелом стресу. Тому що постійно потрібно знову і знову споживати електронну цигарку.

Зверніть увагу: біля шкіл діти масово курять! Хто вейпи, хто – звичайні сигарети. На мою думку, в першу чергу, важливо пояснювати дітям всю небезпеку. Але найголовніше – це власний приклад. Коли батьки курять, дитина міркує так: «Чому я не можу покурити?». У неї є доступ цигарок. Ну невже батьки думають, що якщо вони заховають цигарки чи вейпи, дитина ніколи на собі не смикне і їх не спробує? Звичайно, спробує. Тому, в першу чергу, дорослі мають показувати на своєму прикладі, що це є небезпечно, і вони не курять, щоби в подальшому діти не курили.

Якщо говорити про звичайні сигарети, то загальновідомо, що курець шкодить не тільки собі, а й оточенню – це є пасивне куріння. Чи шкодить тому, хто стоїть поряд з курцем, цей солоденький дим?

У солодкому і смачному димі міститься багато отруйних речовин. Ті ж бензоли, які випаровуються, впливають негативно на організм людей, які є пасивними курцями. Пасивні курці вейпів також мають ризик захворювань, в тому числі, і обструктивного захворювання легень. Є ризик розвитку раку і порушення серцевого ритму, порушення репродуктивної функції.

Чи можна чітко сказати: електронні сигарети швидше псують легені? У тому сенсі, що коли людина курить звичайну сигарету, вона сама по собі скурюється, тобто закінчується. А вейп можна курити-курити-курити – і він не скурюється. У принципі, таке куріння можна розтягнути на цілий день.

Ефект від однієї звичайної цигарки настає швидко – буквально через пару затягувань. Тож вона не одразу біжить по наступну. Коли ж людина курить вейпи чи електронні цигарки, виникає момент спотвореної безпеки через недостатньо високу активність її речовин. Відтак для того, щоб відчути ефект, вейп курять тривалий час.

Інколи люди просто постійно курять вейп, підтримуючи розмову. Навіть не для задоволення, не для того, щоб знати стрес, а просто розваги: щоби щось тримати в роті чи в руках умовно.

Власне, ушкодження легень – найбільш очевидний наслідок. Але точно не єдиний. Є мікроскопічні наслідки, не настільки очевидні: ураження судин, розвиток атеросклерозу. У людей починають німіти кінцівки. Ще – огрубіння голосових зв'язок, це особливо помітно у жінок, які курять. Це вже не кажучи про вплив на плід, якщо курить вагітна – так, навіть найлегші сигарети чи найлайтовіші вейпи. І цей вплив відбувається навіть тоді, коли майбутня мама просто сидить поруч і вдихає дим. Якщо майбутня мама покурила чи навіть просто побула в приміщенні, де накурено, у плоду одразу пришвидшується серцебиття, настає збудження. Тривале куріння ж може стати причиною порушення плацентарного кровотоку за рахунок зниження надходження кисню в тканини. У жінок, які палять, частіше трапляються викидні чи мертвонароджені діти, ніж у некурців.

Зараз ми перебуваємо в Центрі легеневого здоров'я – це одна з основних лікарень Львівської області, де лікують пацієнтів з різними легеневими захворюваннями, в тому числі хронічним обструктивними захворюваннями. Тут ми бачимо дуже багато пацієнтів, які все своє життя курили, в яких розвинулися важкі ураження легень. Такі пацієнти постійно відчувають задишку, сонливість за рахунок постійної гіпоксії. Фактично їхні легені незворотньо знищені. Клітини в легенях не можуть змінитися, «одужати». Такі пацієнти можуть вмирати з цигаркою в руках, бо навіть за таких обставин не можуть відмовитися від куріння до останнього дня. Уявіть: людина, яка вмирає під кисневою маскою, і далі курить. Це не якесь виключення: у нас 30% таких пацієнтів.

Якщо вам показати рентген-знімок легень людини, ви зможете сказати, чи він курець?

Ні – рентгенологічно ми не можемо запідозрити, чи курець пацієнт, чи не курець. На рентгені можуть бути характерні зміни уже для захворювання. Бо куріння – не єдина причина захворювання, є багато інших чинників.

Але вважається, що рак легень спостерігається на 23% частіше у курців, ніж у некурців. І інсульти, і інфаркти частіше спостерігаються у курців, ніж у людей, які не палять.

У ЗМІ набула великого розголосу історія про те, що 19-річна американка опинилась у важкому стані через враження легень. Причиною було сильне захоплення вейпами. У школах років 20 тому розповідали, що в результаті куріння сигарет смоли осідають на альвеолах. Розкажіть про механізм цієї шкоди від вейпів.

Так, я знаю про цей випадок. Основні механізми ураження легень від вейпів це у першу чергу хімічний опік альвеол (клітин легень).Пари гліцерину та пропіленгліколю подразнюють епітелій альвеол, внаслідок чого порушується захисний бар’єр легеневої тканини, далі рідина проникає глибше в легеневу тканину та виникає набряк і дихальна недостатність. Деякі рідини (особливо з ТГК або вітаміном Е ацетатом) містять жиророзчинні олії. Ці олії: не розщеплюються в легенях, мають здатність накопичуватися в альвеолах та викликають запалення й «забивання» повітряних мішків. Легені буквально перестають дихати, бо альвеоли заповнюються маслянистим вмістом. Розвивається, так звана, ліпоїдна пневмонія, синдром EVALI (вейп-асоційоване ушкодження легень) – це офіційний медичний діагноз.

Його механізм полягає у токсичному ураженні легень із залученням у патологічний процес надмірної відповіді імунної системи та розвитком альвеолярного колапсу. Основними проявами є задишка, біль у грудях, кашель, падіння кисню в крові.

Не рентгені, як писали, було «матове скло», тобто затінення в легенях. Так, коли людина курить дуже багато звичайних цигарок, смоли, важкі метали осідають в дихальних шляхах. Кожного разу, коли в бронхи чи легені потрапляє мікрочастинка смол, утворюється запалення в тому місці, куди вона проникла. Якщо говорити про регулярне потрапляння у дихальні шляхи різних хімічних газів, наслідком стає постійне, хронічне запалення. Постійно йде імунна відповідь, організм людини бореться з чужорідним матеріалом. Наприклад, якщо інфекція потрапляє, вона спричинює своє запалення. Так само чужорідний предмет – відбувається відторгнення.

У мене є така пацієнтка з гістологічно підтвердженою ліпоїдною пневмонією на фоні тривалого вживання електронних цигарок. Це молода особа, яка, на жаль, зараз проходить дуже складне лікування. На жаль, така хвороба безслідно не зникає навіть при найкращому та найсучаснішому лікуванні і має свої тривалий негативний вплив на здоров’я людини.

Якщо порівнювати вплив на організм від вейпів і звичайних сигарет, скажімо, у горизонті 10-15 років, є якась різниця у впливі?

Кожна людина є індивідуальна.

Хтось може курити п'ять років, і в нього розвинеться хронічний бронхіт, а хтось може 80 років курити – і йому нічого не буде.

Так само Covid-19: у кожної людини по-різному перебігав. У когось важко, у когось дуже легко. Тому все залежить від організму, від імунної системи, від впливу навколишнього середовища, від харчування.

Раніше був популярний такий метод боротьби з курінням, як нікотиновий пластир. З його допомогою кидали курити звичайні сигарети. Як відвикати від куріння вейпів, якщо, по суті, в них можна і не добавляти той нікотин? Як перебороти саме психологічну залежність?

Людина постійно хоче щось робити ротом або руками, так. Ну, напевно, краще вже жуйку жувати, ніж курити. Давайте відверто: якщо людина має твердий намір кинути курити, їй не потрібно ні пластиру, ні якихось переходів зі звичайних сигарет на вейпи – а таке часто помилково практикують як «перехідний» етап. Це має бути вмотивований вибір. Людина хоче кинути і кидає. У природі немає таких ліків, щоб прийняти – і кинути одразу.

Зараз є великий дуже вибір ароматичних рідин в електронні сигарети. Чи є якісь рекомендації, яких добавок у складі уникати?

Треба розуміти, що це – не безпечна водичка. Ці ароматизатори містять токсичні речовини – нікель, свинець. У тих, що мають особливо сильний аромат, є акролеїн – сильний подразник дихальних шляхів. Саме тому після куріння люди кашляють, а з часом можуть відкашлювати мокроту, особливо зранку.

Ви говорите про більш чи менш шкідливі складники. Деякі виробники заявляють, що не додають якісь складові, але треба розуміти, що це все – маркетинг. Будь-які ароматизовані рідини шкідливі.

Набір вейпера. Зліва – направо: змінний картридж, упаковка з гліцерином, ампула з нікотином, рідина фото: glavcom.ua

У набір для заряджання багаторазової електронної сигарети входять:

ароматична рідина (надає аромат і смак);

нікотин (часто його виробники називають «посилювач смаку»);

гліцерин (регулює густоту диму, чим його більше). На упаковці з ароматичною рідиною виробник не пише склад – так робить більшість виробників.

Гліцерин сам по собі не можна вдихати. Ефірні олії (які входять до складу більшості рідин, – «Главком») не можна вдихати. Всі ефірні олії залишаються на бронхах і немов заліплюють їх. Бронхи дуже дрібні, і в результаті дії олій вони злипаються, перестають функціонувати, бо ефірні олії не розчиняються у дихальних шляхах, а там і осідають.

Річ у тім, що бронхіальне дерево вкрите віїстим епітелієм, тобто такими клітинками з ворсинками, які постійно рухаються. І ці ворсинки виштовхують слиз, тверді частинки: пил тощо. Якщо вони злипаються, то перестають рухатися, функціонувати, виводити мокроту з дихальних шляхів – відповідно, вона там постійно накопичується. Може розвинутися бронхіт з відкашлюванням гнійного мокротиння.

Нічого кращого немає, ніж ввести здоровий спосіб життя – для того, щоб людина могла дихати, і в майбутньому не боротися за ковток повітря. Ви не уявляєте, скільки людей, які знищили свої легені курінням, мріють вдихнути на повні груди – і не можуть. І як вони шкодують про свої шкідливі звички.

Існує популярна теорія щодо куріння: мовляв, воно допомагає запобігти ГРВІ. Діє начебто так: дим сигарети «вигріває» верхні дихальні шляхи і «вбиває» віруси у ротовій порожнині, горлі, верхніх дихальних шляхах. Це так працює?

Ні, це так не працює, це міф. Куріння не запобігає ГРВІ й не «вбиває» віруси в дихальних шляхах. Насправді воно збільшує ризик інфекцій і ускладнень. Тютюн чи ароматичні рідини не мають противірусної, чи антибактеріальної дії. Дим не дезінфікує слизову. Температура диму в роті/горлі не є постійною і недостатня, щоб надійно знищувати віруси. Щоб інактивувати віруси теплом, потрібні значно вищі й триваліші температури, які одночасно спричинили б опіки слизової. Компоненти тютюнового диму не діють як антисептик у живих тканинах. Натомість вони ушкоджують слизову оболонку, пригнічують роботу війчастого епітелію (який виводить мікроби), зменшують місцевий імунітет, викликають мікрозапалення. Дослідження показують, що курці: частіше хворіють на ГРВІ та грип, мають важчий перебіг і довше одужують, частіше отримують ускладнення (бронхіт, пневмонія), легше інфікуються при контакті з вірусом.

Є інша теорія: що у пацієнти, які тривалий час курять, віруси не потрапляють в тканини бронхів саме тому, що рецептори на клітинах не чутливі чи ушкоджені, і вірусу, грубо кажучи, нема за що «вчепитися». Була навіть ідея, що на Covid-19 рідше хворіють люди, які палять. Однак ця теорія реально спростована. Тут, у Центрі легеневого здоров'я, під час пандемії коронавірусної хвороби, помирали багато пацієнтів-курців. Ці пацієнти через куріння ще й мали супутні захворювання.

Наталія Сокирчук, «Главком»