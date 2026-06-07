7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 7 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

7 червня у світі відзначають Всесвітній день безпеки харчових продуктів. Також у першу неділю літа в Україні святкують День працівників водного господарства та День працівників місцевої промисловості. За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Феодота Анкірського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 7 червня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівників водного господарства України

Це професійне свято традиційно припадає на першу неділю червня. Воно присвячене людям, які забезпечують охорону, раціональне використання та збереження водних ресурсів країни. В умовах воєнного стану та ліквідації наслідків екологічних катастроф, спричинених агресором, праця фахівців галузі є критично важливою для забезпечення питною водою мільйонів українців та стабільної роботи промисловості й агросектору.

День працівників місцевої промисловості

Також у першу неділю червня відзначають день фахівців, які забезпечують виготовлення товарів народного споживання, будівельних матеріалів та інших важливих побутових речей на регіональних підприємствах. Ця галузь допомагає підтримувати економічну самодостатність українських громад та створювати робочі місця на місцях.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день безпеки харчових продуктів

Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2018 році з метою привернення уваги до запобігання ризикам, пов'язаним із харчовими продуктами. Якісне харчування є основою здоров'я людини, тому міжнародна спільнота закликає держави суворо контролювати кожен етап виробництва їжі – від поля до столу.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Феодота Анкірського

7 червня за новоюліанським календарем православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Феодота Анкірського. Він жив у III столітті в місті Анкіра (сучасна Анкара, Туреччина) і мав власний заїжджий двір. Феодот був таємним християнином, який під час жорстоких гонінь імператора Діоклетіана надавав притулок вірянам, забезпечував їх їжею, а також таємно ховав тіла страчених мучеників.

Одного разу він витягнув із води та поховав тіла семи святих дів-мучениць, які були втоплені за віру. Про це дізнався правитель міста. Феодота затримали, проте він відмовився принести жертву язичницьким ідолам. Після жорстоких катувань святий прийняв мученицьку смерть через усікновення голови.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

На Феодота тепло і ясно – зерно вродить великим і здоровим;

йде сильний дощ – до поганого врожаю жита, але до великої кількості грибів восени;

вранці немає роси – чекайте на затяжні дощі найближчими днями;

голосно квакають жаби на водоймах – найближчі дні будуть сонячними та теплими.

Історичні події

1099 – війська хрестоносців під час їхнього першого походу почали облогу Єрусалиму.

1498 – Колумб вирушив у свою третю подорож до Нового Світу, під час якої відкрив сучасний острів Гаїті.

1775 – Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполучені Штати Америки.

1903 – у Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу – полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі.

1905 – японські війська взяли Сахалін.

1919 – у Нью-Йорку вперше проведені письмові тести для одержання посвідчення водія.

1919 – розпочалася Чортківська офензива УГА.

1920 – уряд Української Народної Республіки переїхав з Вінниці до Жмеринки.

1929 – згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан.

1939 – Третій Рейх уклав пакти про ненапад з Латвією й Естонією.

1945 – усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді.

1967 – Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі.

1991 – Верховна Рада України ухвалила рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Лев, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федір, Марія.