Яке релігійне свято відзначається 7 червня 2026: традиції та молитва

Свята 7 червня в церковному календарі – День пам’яті святого священномученика Феодота Анкірського

7 червня православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Феодота Анкірського. Це свято присвячене непохитній вірі, милосердю та жертовності святого, який прийняв мученицьку смерть за християнські переконання в часи суворих гонінь.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Феодота Анкірського

7 червня православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Феодота Анкірського, який жив наприкінці III – на початку IV століття в місті Анкіра (сучасна Анкара, Туреччина). За переказами, Феодот тримав заїжджий двір і був таємним християнином. Під час жорстоких переслідувань вірян імператором Діоклетіаном його дім став надійним притулком для багатьох переслідуваних християн. Він забезпечував їх їжею, переховував від римських воїнів та таємно ховав тіла страчених мучеників.

Коли місцевий правитель наказав утопити в озері сімох святих дів-мучениць за відмову зректися Христа, Феодот під покровом ночі дістав їхні тіла з води та гідно поховав. Про це дізналися язичники. Святого схопили і піддали нелюдським катуванням, вимагаючи принести жертву ідолам, проте він виявив неймовірну стійкість духу. За свою відданість Богу Феодот був страчений через усікновення голови й зарахований до лику святих священномучеників.

Молитви дня

О, святий священномученику Феодоте, страстотерпче Христовий і теплий наш заступнику! Ти життя своє поклав за віру і ближніх, явивши світові приклад великої любові та мужності. Благаємо тебе: моли Милосердного Бога за нас, грішних. Поглянь на наші скорботи, визволи нас від ворогів видимих і невидимих, захисти від усякого зла, хвороб та зневіри. Зміцніть нашу віру, подай нам силу духу та чистоту серця, щоб ми гідно проходили свій земний шлях. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі та яким вродиться врожай:

Якщо на Феодота день теплий і сонячний – зерно в колоссі вродить великим, ситним та здоровим.

Якщо вранці на траві немає роси – найближчим часом почнуться затяжні та сильні дощі.

Якщо йде дощ – жито вродить погано, проте осінь буде надзвичайно багатою на гриби.

Якщо на водоймах голосно та безперервно квакають жаби – попереду тривалий період гарної, теплої та сухої погоди.

Цей день за народними традиціями вважався сприятливим для початку посіву пізніх культур, проте люди намагалися не ходити поодинці до лісу чи відкритих водойм.