Бізнес просить відновити розгляд законопроєкту №12180 про управління відходами: це потрібно для інтеграції в ЄС

Маємо виконувати євроінтеграційні завдання: Асоціація видобувників закликала Раду повернутися до законопроєкту про відходи видобувної галузі

Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) звернулася до профільного комітету Верховної Ради із закликом відновити роботу над законопроєктом №12180 щодо відходів видобувної промисловості, який було відхилено у першому читанні ще у 2025 році.

У зверненні наголошується, що затягування з ухваленням цього закону створює ризики як для бізнесу, так і для держави. Йдеться не лише про виконання євроінтеграційних зобов’язань, зокрема імплементацію Директиви 2006/21/ЄС, а й про необхідність системного врегулювання накопичених проблем у галузі.

Нинішнє законодавство створює ситуацію, коли частина матеріалів, придатних до повторного використання, формально вважаються відходами. Це стримує економічну діяльність і водночас не вирішує питання їх накопичення, що створює екологічні ризики.

В асоціації пропонують створити нову робочу групу для підготовки оновленої редакції законопроєкту, щоб забезпечити баланс між екологічними вимогами, економічними інтересами та правовою визначеністю для бізнесу.

Також підкреслюється, що в умовах гармонізації українського законодавства з нормами ЄС такі рішення мають стратегічне значення для розвитку економіки.