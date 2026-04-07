Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Бізнес просить відновити розгляд законопроєкту №12180 про управління відходами: це потрібно для інтеграції в ЄС

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Бізнес просить відновити розгляд законопроєкту №12180 про управління відходами: це потрібно для інтеграції в ЄС
В асоціації пропонують створити нову робочу групу для підготовки оновленої редакції законопроєкту
фото: depositphotos.com

Маємо виконувати євроінтеграційні завдання: Асоціація видобувників закликала Раду повернутися до законопроєкту про відходи видобувної галузі

Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) звернулася до профільного комітету Верховної Ради із закликом відновити роботу над законопроєктом №12180 щодо відходів видобувної промисловості, який було відхилено у першому читанні ще у 2025 році. 

У зверненні наголошується, що затягування з ухваленням цього закону створює ризики як для бізнесу, так і для держави. Йдеться не лише про виконання євроінтеграційних зобов’язань, зокрема імплементацію Директиви 2006/21/ЄС, а й про необхідність системного врегулювання накопичених проблем у галузі.

Звернення асоціації
джерело: facebook.com/neiaukraine

Нинішнє законодавство створює ситуацію, коли частина матеріалів, придатних до повторного використання, формально вважаються відходами. Це стримує економічну діяльність і водночас не вирішує питання їх накопичення, що створює екологічні ризики.

В асоціації пропонують створити нову робочу групу для підготовки оновленої редакції законопроєкту, щоб забезпечити баланс між екологічними вимогами, економічними інтересами та правовою визначеністю для бізнесу.

Також підкреслюється, що в умовах гармонізації українського законодавства з нормами ЄС такі рішення мають стратегічне значення для розвитку економіки.

Читайте також:

Теги: економіка екологія законопроєкт Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Микола Тищенко зробив гучне зізнання
«Втрачене життя». Тищенко зробив приголомшливу заяву про роки у «Слузі народу»
27 березня, 11:41
Раніше заступник голови фракції «Слуг» заявляв, що проблеми з голосуванням у Раді пов’язані з поганою комунікацією між депутатами та урядом
Арахамія і Бужанський? Названо депутатів «Слуги народу», які руйнують монокоаліцію (список)
24 березня, 09:46
«Слуга» Володіна складає мандат
«Слуга» Володіна складає мандат
23 березня, 12:15
Автор петиції закликає розширити мережу природоохоронних територій у Карпатах
Петицію про захист Карпат зареєстрували лише з п’ятої спроби: деталі
20 березня, 12:31
Росія продовжує щоденно завдавати шкоди довкіллю України, використовуючи війну як інструмент руйнування екосистем
Збитки довкіллю від війни сягнули 6,4 трлн грн: що зазнало найбільшої шкоди
17 березня, 18:11
Китай залишається другою за розміром економікою світу та одним із ключових центрів глобального бізнесу
Трійка найбагатших жителів Китаю: що відомо про щасливчиків рейтингу Forbes
11 березня, 15:40
Юлія Кльокнер заявила про допомогу Україні
У Раді президентка Бундестагу оголосила про допомогу Україні на €200 млн
11 березня, 15:12
Дефіцит вагонів може виникнути, коли припиняться активні бойові дії і економіка почне відновлюватися, попередив Сергій Вовк
Списання вагонів за віком. Директор Центру транспортних стратегій пояснив проблему
10 березня, 14:22
Розробки компанії формувалися безпосередньо під час війни, з урахуванням досвіду бойових дій та зворотного зв’язку від українських військових
«Метінвест» готується експортувати бункери для облаштування кордону між Польшею і Росією
9 березня, 19:18

Економіка

Металобрухт має стратегічне значення для економіки: нардеп розповів про ефект нульової квоти на експорт
Бізнес просить відновити розгляд законопроєкту №12180 про управління відходами: це потрібно для інтеграції в ЄС
Всеукраїнська асоціація громад закликає відкласти ПДВ на посилки від родичів з-за кордону
Всеукраїнська асоціація громад закликає відкласти ПДВ на посилки від родичів з-за кордону
Чи вистачить Україні грошей на соцвиплати: заява глави Мінсоцполітики
Чи вистачить Україні грошей на соцвиплати: заява глави Мінсоцполітики
Україна постачатиме до Китаю стратегічний продукт: підписано угоду
Україна постачатиме до Китаю стратегічний продукт: підписано угоду
Підготовка до наступної зими зірветься, якщо не вирішити проблему боргів балансуючого ринку – експерт
Підготовка до наступної зими зірветься, якщо не вирішити проблему боргів балансуючого ринку – експерт

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua