Антидроновий захист доріг. Міноборони підбило підсумки за травень

З початку року захищено від дронів понад 820 км доріг

«Безпека прифронтових доріг допомагає підтримати цивільні громади у складних умовах»

Протягом травня 2026 року Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 211 км антидронового захисту прифронтових доріг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Розгортання антидронових сіток критично важливе, адже кожен захищений кілометр – це безпечна логістика та збережені життя. Це допомагає скоротити час доставки вантажів, медичної евакуації, знизити ризики ураження техніки та особового складу. Також безпека прифронтових доріг допомагає підтримати цивільні громади у складних умовах», – йдеться у повідомленні.

За минулий місяць підрозділи Держспецтрансслужби:

облаштували 211,52 км інженерних конструкцій антидронового захисту логістичних шляхів;

відновили майже 38 км пошкоджених інженерних конструкцій;

відновили 115,5 км автомобільних доріг у прифронтових регіонах.

Зазначається, що загалом від початку року облаштовано 822 км антидронового захисту та відновлено понад 170 км пошкоджених автомобільних доріг.

Нагадаємо, Україна наближається до створення унікальної системи захисту повітряного простору – антидронового купола. Про це повідомив заступник командувача Повітряних сил Збройних Сил України полковник Павло Єлізаров.