Лубінець розкрив, скільки людей покинули Україну від початку війни

Для повернення мільйонів українців після завершення війни недостатньо лише політичних закликів

Від початку російської агресії у 2014 році за кордон виїхали вже близько 8,5 мільйона українців, а для повернення цих людей додому необхідно створити надійні безпекові та соціальні умови. Як інформує «Главком», про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, масштаби вимушеної міграції українців є безпрецедентними.

«За даними УВКБ ООН, з 2022 року за кордон виїхали понад 5,7 млн українців, а якщо рахувати з початку російської агресії у 2014 році – уже 8,5 млн осіб. Це глобальний виклик, який потребує скоординованих дій», – наголосив Лубінець.

Він зазначив, що одним із ключових інструментів захисту українців за кордоном має залишатися механізм тимчасового захисту, який повинен діяти до завершення активних бойових дій в Україні та насамперед поширюватися на вразливі категорії громадян.

Окрему увагу омбудсман звернув на випадки вилучення українських дітей іноземними органами опіки. За його словами, Офіс омбудсмана вже стикався з такими ситуаціями, зокрема в Італії.

«МГП прямо забороняє всиновлення дітей із країн, де триває війна. Ми жорстко реагуємо на такі факти і закликаємо міжнародних партнерів звернути на це увагу», – підкреслив Лубінець.

Водночас він наголосив, що для повернення мільйонів українців після завершення війни недостатньо лише політичних закликів.

«Потрібні дві умови: надійні міжнародні гарантії безпеки та окрема міжнародна ініціатива із забезпечення житлом, без якої масового повернення не станеться», – заявив омбудсман.

Лубінець додав, що Україна разом із міжнародними партнерами має створити умови, які дозволять громадянам безпечно повернутися додому та будувати своє майбутнє у власній державі.

Як відомо, кількість іммігрантів та осіб, які шукають притулку в ЄС, зменшується, тоді як кількість рішень про репатріацію зростає. Найбільше людей висилають Німеччина, Франція та Швеція.

Повідомляється, за останні чотири роки кількість нових мігрантів, які в’їжджають до ЄС, постійно зменшувалась, зокрема з 5,4 млн до 4,5 млн осіб у 2024 році (-24%). У 2025 році кількість шукачів притулку, яким надано статус захисту, також скоротилася, досягнувши 361 тис., що є найнижчим рівнем з 2019 року.

До слова, Служба громадянства та імміграції США (USCIS) оголосила про радикальну зміну правил зміни імміграційного статусу. Відтепер іноземці, які перебувають всередині Сполучених Штатів за тимчасовими візами і претендують на отримання постійної посвідки на проживання (грін-карти), будуть зобов'язані залишати американську територію та проходити процедуру оформлення у своїх рідних країнах через Державний департамент.