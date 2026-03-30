Рада може заборонити смартфони у школах: нардеп назвав причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Рада може заборонити смартфони у школах: нардеп назвав причину
В Україні на законодавчому рівні немає чітких правил про заборону використання смартфонів у школах
За словами Мазурашу, заборона гаджетів підвищить рівень поваги учнів до викладачів

Народний депутат від «Слуги народу» Георгій Мазурашу пропонує заборонити використовувати телефони, планшети та смартгодинники під час занять у школах, аби оптимізувати освітній процес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пояснювальну записку законопроєкту №15105.

Парламентар вважає, що заборона на використання гаджетів для здобувачів освіти підвищить рівень поваги до викладачів. Зокрема, він зазначає, що така практика застосовується в Нідерландах, Данії та інших країнах світу.

«Метою законопроєкту є вирішення проблеми відволікання від освітнього процесу та інших супутніх проблем, пов’язаних з використанням зазначених технічних засобів», – вказано в проєкті закону.

Нагадаємо, в Україні учням можуть заборонити використовувати телефони, планшети та смартгодинники під час занять у школах. При цьому обмеження не пошириться на гаджети, якщо їх використовують для освітніх або медичних потреб. Автором ініціативи виступив народний депутат від «Слуги народу» Георгій Мазурашу.

На ініціативу відреагувала освітня омбудсменка Надія Лещик – вона зазначила, що очікує на оприлюднення тексту проєкту закону та супровідних документів. У коментарях до допису вона зауважила, що заборону гаджетів і відповідальність за порушення обговорюють під час зустрічей з освітянами. За словами Лещик, попри вивчення закордонного досвіду, під час війни «знайти рішення поки важко».

Як повідомлялося, за даними руху «Чесно», у 2025 році Мазурашу став лідером серед нардепів за законодавчим спамом. Раніше він пропонував запровадити в Україні День Біблії та розміщувати на українських банкнотах напис «Ми віримо в Бога».

До слова, Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Нововведення передбачають посилення контролю за відвідуванням закладів освіти та оперативний обмін інформацією між школами, службами у справах дітей і Національною поліцією.Головна мета змін – створити єдину цифрову систему швидкого реагування у випадках, коли дитина не відвідує навчання або зникає з освітнього процесу.

