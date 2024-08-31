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Ситуація на Харківщині: 3-тя штурмова бригада зробила заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ситуація на Харківщині: 3-тя штурмова бригада зробила заяву
ЗСУ провели вдалі штурми та звільнили території, наразі бійцям необхідно закріпитись
фото з відкритих джерел

На Харківському напрямку тривають стабілізаційні дії

Українські військові відтіснили окупантів в Харківській області. Наразі тривають стабілізаційні бої. Про це повідомляє заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

«На Харківському напрямку, в зоні відповідальності нашої Третьої штурмової зараз тривають стабілізаційні дії», – повідомив Жорін.

Він пояснив, що провівши вдалі штурми та звільнивши території, наразі необхідно закріпитись.

«При цьому росіяни постійно намагаються повернути втрачені позиції та кидають на це все нові й нові ресурси. Які ми успішно стираємо», – додав заступник командира.

Нагадаємо, днями Жорін заявив, що бійці 3 ОШБр успішно провели контратаку в Харківській області.

Раніше повідомлялося, що окупанти просуваються поблизу Покровська, на Торецькому напрямку та на південний захід від Донецька.

Також російські загарбники окупували село Карлівка Покровського району Донецької області.

Нагадаємо, основною метою Росії залишається захоплення українського Покровська в Донецькій області. Місто є важливим логістичним центром, і російські загарбники докладають максимум зусиль для його взяття, навіть ціною ослаблення своїх позицій на інших фронтах, зокрема в Курській області.

Крім того, російські війська окупували села Мемрик та Калинове у Покровському районі на Донеччині. 

До слова, у рамках наступальної операції із захоплення Покровська у Донецькій області російські війська здійснюють дві ключові тактичні операції.

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Теги: військові росіяни Харківщина окупанти місто

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