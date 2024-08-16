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В США відбувся конкурс «Монета року»: Україна перемогла в одній з номінацій

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В США відбувся конкурс «Монета року»: Україна перемогла в одній з номінацій
На торішньому конкурсі дві українські монети потрапили у десятку монет року
фото: НБУ

Міжнародні експерти визначали переможців серед майже 600 монет із 42 країн світу, випущених у 2023 році

Українська срібна пам'ятна монета «Сміливість бути.UA» здобула перемогу в номінації «Краща монета про сучасну подію» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками міжнародного конкурсу «Монета року». Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Міжнародний конкурс «Монета року» щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся в 41-й раз. Експерти визначали переможців серед майже 600 монет із 42 країн світу, випущених у 2023 році.

В США відбувся конкурс «Монета року»: Україна перемогла в одній з номінацій фото 1
фото: НБУ

На першому етапі конкурсу було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній із 10 номінацій), до яких потрапили три українські пам'ятні монети. Це:

  • «Сміливість бути.UA» в номінації «Краща монета про сучасну подію»;
  • монета «Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам» у номінації «Найхудожніша монета»;
  • «Дружба та братство – найбільше багатство» (українсько-польський набір із двох срібних монет номіналом 10 гривень та 10 злотих) – у номінації «Найбільш надихаюча монета».

Найкращою монетою 2024 року стала золота монета номіналом $100 «Свобода через стійкість», випущена Монетним двором США.

В США відбувся конкурс «Монета року»: Україна перемогла в одній з номінацій фото 2

Нагадаємо, Національний банк випустив в обіг нову пам'ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!», присвячену самовідданій праці медичних працівників України. 

Також Національний банк 1 березня ввів в обіг нову пам’ятну монету «Батьківське щастя», яку почнуть продавати в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб’юторах («Укргазбанк», «Радабанк», «Таскомбанк», Приватбанк) з 7 березня.

До слова, 23 лютого Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» номіналом 50 гривень. Це друга пам’ятна банкнота, випущена з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії.

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Теги: Свобода конкурс Україна монета

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