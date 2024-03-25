Третя штурмова ліквідувала під Авдіївкою батальйон окупантів

Бійці Третьої штурмової бригади знищили понад 400 окупантів на Донеччині

Українські воїни під Авдіївкою на Донеччині знищили батальйон окупантів. Також їм вдалося уразити два танки та ворожі дрони. Про це повідомляє пресслужба Третьої штурмової бригади ЗСУ.

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«За минулий тиждень підрозділи Третьої штурмової бригади ліквідували кількість живої сили ворога, еквівалентну російському батальйону», – йдеться в заяві.

Зазначається, що 146 окупантів було знищено, а 287 – поранено. Також воїнам вдалося знищити російські дрони «SuperCam» і «Ланцет», вразити два танки Т-80 і БМП-3, а ще пошкодити Сау «Нона-С».

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«На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб атакувати та продовжує штурмувати українські передові позиції. Завдання Третьої штурмової – знищити максимум», – написали військові.

Понад чотири сотні окупантів ліквідували наші воїни під Авдіївкою фото: Telegram/3-тя окрема штурмова бригада

Нагадаємо, якщо окупанти зможуть захопити Часів Яр на Донеччині, то це дасть їм обмежені, однак суттєві переваги на цій ділянці фронту.

Раніше танкісти 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха під час бою за 15 хвилин знищили три танки російських загарбників.

До слова, триває 761-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 33 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.