Найменша сова України живе в Чорнобильському заповіднику (фото)

У чорнобильських лісах знайшли найменшу сову України

У глибоких лісах Чорнобильської зони, серед старих сосен і дуплистих дерев, мешкає найменша сова України – сичик. Цей мініатюрний хижак з великими очима і гострим поглядом справжнього мисливця став важливим елементом місцевої екосистеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Наразі в Чорнобильському заповіднику відомо про 39 місць перебування цього виду, і чисельність його популяції може перевищувати 50-60 пар. Довжина тіла сичика – 15-17 см з пір'ям, а вага – 50-77 грамів. Попри свій розмір, сичик є активним мисливцем і полює вдень, зокрема вранці та перед сутінками, на відміну від більшості сов, що ведуть нічний спосіб життя.

фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

«У його меню: дрібні гризуни, птахи та великі комахи. Перед зимівлею він навіть робить запаси їжі, ховаючи здобич у дуплах. Гніздується сичик у старих дуплах дятлів, а під «житлом» нерідко можна знайти рештки їжі. Якщо ж удень цей потайний птах видає себе голосом або з’являється на очі, його одразу починають переслідувати дрібні птахи, гучно попереджаючи інших про небезпеку», – йдеться у повідомленні.

До слова, у «Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику» мешкає рись євразійська. Одна особина представників цього виду потрапила до фотопастки «Полісся – дика природа без кордонів», встановлених на території Чорнобильського заповідника.