Українські полярники зустріли рідкісного птаха (фото)

glavcom.ua
Українські полярники зустріли рідкісного птаха (фото)
Полярники помітили імператорського пінгвіна
«Біологи 30-ї експедиції неабияк здивувалися, коли побачили імператорського пінгвіна за кілька кілометрів від станції»

Українські полярники на станції «Академік Вернадський», що розташована на острові Галіндез, несподівано зустріли імператорського пінгвіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

«Птахи цього виду не мешкають в районі «Вернадського», а надають перевагу холоднішим районам Антарктики. Зокрема, з усіх пінгвінів заходять найдалі на Південь й розмножуються на континенті. Найближча їхня колонія розташована за понад 300 км від нас. Тож біологи 30-ї експедиції неабияк здивувалися, коли побачили імператорського пінгвіна за кілька кілометрів від станції. Він сидів на крижині та чистив пір'ячко», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що торік, до 29-ї експедиції, молодий імператорський пінгвін прийшов прямо під двері «Вернадського», до того українські полярники зустрічали цей вид аж у грудні 2020 року.

Чим особливі імператорські пінгвіни?

  • Нині вони найбільші з усіх: їхній зріст сягає 120 сантиметрів, а вага – 50 кілограмів.
  • Чемпіони з пірнання: за їжею інколи занурюються на глибину близько 500 метрів.
  • Єдині розмножуються антарктичною зимою, причому колонія може розміщуватися в глибині континенту (де в цей час дуже холодно й темно).
  • На відміну від звичних нам субантарктичних пінгвінів, не будують гнізда з камінців для виведення малюків, а вигрівають яйце на лапах.

Раніше українську антарктичну станцію відвідав незвичний гість – морський леопард. Він понад 20 хвилин намагався дістатись тюленя–крилеїда, який лежав на крижині.

