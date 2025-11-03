Головна Світ Соціум
Загроза епідемії. У Німеччині шириться новий пташиний грип H5N1

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Загроза епідемії. У Німеччині шириться новий пташиний грип H5N1
Птиця у Німеччині опинилась у небезпеці
фото із відкритих джерел

Німецькі вчені побоюються того, що виявлений варіант вірусу дедалі більше адаптується до організму людини.

У Німеччині зафіксовано новий різновид пташиного грипу, який за побоюваннями вчених дедалі більше адаптується до організму людини. У низці регіонів країни вже запроваджено карантин для домашньої птиці. Про це пише «Главком» із посиланням на німецьке видання Bild.

Раніше влада Гамбурга на півночі Німеччини перекрила 3-кілометровий міст через мертву чайку, знайдену на проїжджій частині. На місце прибули пожежники та поліція. Птаха з дороги прибирав чоловік, одягнений у костюм біологічного захисту. Повідомляється, що її останки були утилізовані належним чином.

З вересня в різних частинах Німеччини почали масово знаходити мертвих диких птахів. Спалахи вірусу зафіксовані у дев'яти з 16 регіонів країни. Влада побоюється, що в Німеччині вже розпочалася епідемія нової різновиду пташиного грипу. Йдеться про високозаразний штам H5N1, який може поширитися на всю країну.

Громадянам рекомендується повідомляти владі про всі подібні знахідки та ні в якому разі не торкатися мертвих птахів самостійно. За два минулі місяці через поширення вірусу в Німеччині забили понад півмільйона голів домашньої птиці. Найбільша кількість випадків зараження зафіксована у землі Нижня Саксонія (13 птахофабрик). 

Низка німецьких регіонів почала вживати профілактичних заходів. Земля Саар першою запровадила карантин, який забороняє утримання домашньої птиці на вільному вигулі. У Гамбурзі вся домашня птиця має утримуватися виключно в закритих приміщеннях, щоб запобігти контакту із зараженими дикими родичами.

«Збудником є вірус пташиного грипу. Він дуже заразний для дикої та домашньої птиці, викликає серйозні симптоми захворювання. Гинуть різні водоплавні птахи, а також чайки та хижаки. Досі випадків захворювання ссавців не спостерігалося», – пише видання.

Bild підкреслює, що німецькі вчені побоюються того, що виявлений варіант вірусу дедалі більше адаптується до організму людини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина потерпає від нового спалаху пташиного грипу. Кількість випадків пташиного грипу в Німеччині за останні два тижні зросла дуже швидко, що змушує владу посилювати контроль та запроваджувати компенсації для фермерів.

Загроза епідемії. У Німеччині шириться новий пташиний грип H5N1
Загроза епідемії. У Німеччині шириться новий пташиний грип H5N1
