Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Чорнобилі волонтери помітили синіх собак (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Чорнобилі волонтери помітили синіх собак (фото)
Попри дивний колір шерсті собаки мали активний та здоровий вигляд
фото: Dogs of Chernobyl

Експерти та користувачі мережі зробили припущення, що сталося із собаками

У Чорнобилі волонтери організації Dogs of Chernobyl помітили собак із синьою шерстю. Волонтери опублікували фото зграї собак, на яких деякі тварини мають повністю синє забарвлення шерсті. Про це пише «Главком» із посиланням на «Daily Mail» .

Волонтери Dogs of Chernobyl зазначили, що вони спостерігали за цими собаками раніше. За їхніми словами, ці собаки не мали такого забарвлення тиждень тому. Наразі фахівці намагаються відловили собак, щоб зрозуміти в чому річ.

У повідомленні організації, яка є частиною некомерційного фонду Clean Futures Fund назвали ймовірну причину того, що вплинуло на зміну кольору шерсті собак. «Ймовірно, вони зазнали впливу якогось хімікату», – припустили в організації. Попри таку гіпотезу в організації додали, що тварини мають «дуже активний та здоровий вигляд».

Водночас у мережі користувачі також намагаються з’ясувати, що сталося із «синіми собаками» . Більшість користувачів також пишуть про вплив хімікатів на собак.

«Ця синювата шерсть – результат зовнішнього забруднення хімікатами, яке можна змити», – написав користувач TikTok. Інший користувач висловив своє здивування щодо розмноження тварин в умовах ураженої радіацією території. «Дивно, що ці собаки все ще можуть розмножуватися, попри тривалий контакт із забрудненою територією», – написав він.

4 фото
На весь екран
Волонтери опублікували фото зграї собак із синім забарвленням
фото: Dogs of Chernobyl

У 2024 році результати одного з досліджень показали те, що собаки в Чорнобильській зоні відчуження набули здатності бути несприятливими до радіації та важких металів. Група вчених, яку очолив Норман Дж. Клейман, фахівець з охорони довкілля в Колумбійському університеті, зібрала зразки крові 116 собак, що мешкають у Чорнобилі та собак з околиць.

Дослідники виявили дві популяції собак, які відрізняють один від одного генетичним складом. «Таким чином, двом невеликим популяціям собак вдалося вижити в цьому високотоксичному середовищі. Крім класифікації динаміки популяції цих собак… Ми зробили перші кроки до розуміння того, як хронічний вплив множинних шкідливих факторів навколишнього середовища міг вплинути на ці популяції», – сказав Норман Дж. Клейман.

Ці дослідження свідчать про те, що собаки в Чорнобилі змогли адаптуватися до постійного впливу радіації, тому вони активні та продовжують жити й розмножуватися в зоні відчуження.

Раніше «Главком» розповідав про те, що на Чорнобильській АЕС стався блекаут через російський обстріл. Зазначається, на об’єктах Чорнобильської АЕС виникла надзвичайна ситуація. Через стрибки напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об’єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

Читайте також:

Теги: Чорнобильська зона тварини наука радіація вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Науковці порадили, як краще запам'ятати те, що вам потрібно
Учені назвали найефективніший спосіб щось запам'ятати
13 жовтня, 08:18
Науковці зробили нові висновки щодо безпеки води з пляшок
Вчені з Канади пояснили, чому вода з пляшок небезпечна для здоров'я
8 жовтня, 18:10
Вчені розкрили, як клітини раку крові ховаються від імунної системи
Вчені зробили нові дослідження у боротьбі із раком крові
15 жовтня, 08:36
Нагороду присуджено за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі
Названо лауреатів Нобелівської премії-2025 з фізики
7 жовтня, 13:07
Комахи виду Culiseta annulata вперше зафіксовані у природному середовищі Ісландії
У Ісландії вперше оселилися комарі
21 жовтня, 18:51
Кіт сидів біля дороги, потім відбіг і сів на лавку, де його і зловили військові
«Мобілізованого» на Київщині кота повернуто власникам
6 жовтня, 09:33
Міжнародні поїздки поширюють стійкі до антибіотиків бактерії
Де найлегше заразитися супербактеріями? Дослідження виявило країни
24 жовтня, 20:11
Заміна м’яса на бобові та горіхи знижує ризик серцевих хвороб
Вчені пояснили, які продукти допомагають підтримувати здорові судини
24 жовтня, 19:02
Поєднання світлодіодного світла та нанопластівців знищує до 92% клітин раку шкіри і близько 50% клітин раку товстої кишки
Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла
25 жовтня, 19:58

Новини

Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли кияни отримають тепло
Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли кияни отримають тепло
У Чорнобилі волонтери помітили синіх собак (фото)
У Чорнобилі волонтери помітили синіх собак (фото)
Стрілянина у Києві: чоловік поранив двох перехожих біля житлового будинку
Стрілянина у Києві: чоловік поранив двох перехожих біля житлового будинку
Нідерланди подарували Бучі 100 тисяч тюльпанів: де їх планується висадити
Нідерланди подарували Бучі 100 тисяч тюльпанів: де їх планується висадити
У лікарні померла жінка, поранена під час обстрілу Києва 22 жовтня
У лікарні померла жінка, поранена під час обстрілу Києва 22 жовтня
Оренда житла у Києві: який вигляд має «квартира з майбутнього» за $3,6 тис. (фото)
Оренда житла у Києві: який вигляд має «квартира з майбутнього» за $3,6 тис. (фото)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua