У Чорнобилі волонтери помітили синіх собак (фото)

Експерти та користувачі мережі зробили припущення, що сталося із собаками

У Чорнобилі волонтери організації Dogs of Chernobyl помітили собак із синьою шерстю. Волонтери опублікували фото зграї собак, на яких деякі тварини мають повністю синє забарвлення шерсті. Про це пише «Главком» із посиланням на «Daily Mail» .

Волонтери Dogs of Chernobyl зазначили, що вони спостерігали за цими собаками раніше. За їхніми словами, ці собаки не мали такого забарвлення тиждень тому. Наразі фахівці намагаються відловили собак, щоб зрозуміти в чому річ.

У повідомленні організації, яка є частиною некомерційного фонду Clean Futures Fund назвали ймовірну причину того, що вплинуло на зміну кольору шерсті собак. «Ймовірно, вони зазнали впливу якогось хімікату», – припустили в організації. Попри таку гіпотезу в організації додали, що тварини мають «дуже активний та здоровий вигляд».

Водночас у мережі користувачі також намагаються з’ясувати, що сталося із «синіми собаками» . Більшість користувачів також пишуть про вплив хімікатів на собак.

«Ця синювата шерсть – результат зовнішнього забруднення хімікатами, яке можна змити», – написав користувач TikTok. Інший користувач висловив своє здивування щодо розмноження тварин в умовах ураженої радіацією території. «Дивно, що ці собаки все ще можуть розмножуватися, попри тривалий контакт із забрудненою територією», – написав він.

4 фото На весь екран





Волонтери опублікували фото зграї собак із синім забарвленням фото: Dogs of Chernobyl

У 2024 році результати одного з досліджень показали те, що собаки в Чорнобильській зоні відчуження набули здатності бути несприятливими до радіації та важких металів. Група вчених, яку очолив Норман Дж. Клейман, фахівець з охорони довкілля в Колумбійському університеті, зібрала зразки крові 116 собак, що мешкають у Чорнобилі та собак з околиць.

Дослідники виявили дві популяції собак, які відрізняють один від одного генетичним складом. «Таким чином, двом невеликим популяціям собак вдалося вижити в цьому високотоксичному середовищі. Крім класифікації динаміки популяції цих собак… Ми зробили перші кроки до розуміння того, як хронічний вплив множинних шкідливих факторів навколишнього середовища міг вплинути на ці популяції», – сказав Норман Дж. Клейман.

Ці дослідження свідчать про те, що собаки в Чорнобилі змогли адаптуватися до постійного впливу радіації, тому вони активні та продовжують жити й розмножуватися в зоні відчуження.

Раніше «Главком» розповідав про те, що на Чорнобильській АЕС стався блекаут через російський обстріл. Зазначається, на об’єктах Чорнобильської АЕС виникла надзвичайна ситуація. Через стрибки напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об’єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.