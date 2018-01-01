  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    Напередодні нового року український кордон перетнуло майже 180 тис. осіб

    На свята прикордонники посилили заходи безпеки
    Протягом минулої доби прикордонники оформили майже 180 тисяч осіб та близько 40 тисяч транспортних засобів. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ. Повідомляється, що у новорічну ніч співробітники Державної прикордонної служби України надійно забезпечували охорону державного кордону та належні умови в пунктах пропуску для подорожуючих.
    • Сьогодні, 10:59
    • Розсилка

    На свята прикордонники посилили заходи безпеки

    Протягом минулої доби прикордонники оформили майже 180 тисяч осіб та близько 40 тисяч транспортних засобів. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

    Повідомляється, що у новорічну ніч співробітники Державної прикордонної служби України надійно забезпечували охорону державного кордону та належні умови в пунктах пропуску для подорожуючих.

    Напередодні прикордонники посилили заходи безпеки. Для цього додатково були залучені 1,5 тисячі прикордонних нарядів, а це загалом близько 5 тисяч прикордонників.

    «Загалом протягом минулої доби прикордонники оформили майже 180 тисяч осіб та близько 40 тисяч транспортних засобів», - наголосили у ДПСУ.

    Читайте також
    прикордонники свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ