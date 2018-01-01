Напередодні нового року український кордон перетнуло майже 180 тис. осіб
- Сьогодні, 10:59
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На свята прикордонники посилили заходи безпеки
Протягом минулої доби прикордонники оформили майже 180 тисяч осіб та близько 40 тисяч транспортних засобів. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Повідомляється, що у новорічну ніч співробітники Державної прикордонної служби України надійно забезпечували охорону державного кордону та належні умови в пунктах пропуску для подорожуючих.
Напередодні прикордонники посилили заходи безпеки. Для цього додатково були залучені 1,5 тисячі прикордонних нарядів, а це загалом близько 5 тисяч прикордонників.
«Загалом протягом минулої доби прикордонники оформили майже 180 тисяч осіб та близько 40 тисяч транспортних засобів», - наголосили у ДПСУ.