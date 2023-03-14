Наречена загиблого «Да Вінчі» віддала бойовий шеврон коханого президенту

Аліна Михайлова передала главі держави бойовий шеврон загиблого коханого

Під час зустічі президента з воїнами у День українського добровольця медикиня батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова передала главі держави бойовий шеврон загиблого коханого. Про таке повідомляється на сайті Офісу президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та вручив військовим і рідним загиблих захисників високі державні нагороди.

«Приймаючи від Президента орден Богдана Хмельницького III ступеня, молодший лейтенант медичної служби Аліна Михайлова передала главі держави шеврон 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі», яким командував загиблий Герой України, молодший лейтенант Дмитро Коцюбайло», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також глава держави вручив орден "Золота Зірка" матері солдата Олександра Мацієвського, якого посмертно удостоєно званням Героя України. Олександр добровільно вступив до сил територіальної оборони ЗСУ.

Президен разом з присутніми ушанували хвилиною мовчання пам'ять усіх воїнів, які загинули у боях за Україну.

«Українські добровольці навчають і рятують, лікують. Українські добровольці волонтерять. І неодмінно переможуть. 24 лютого, 2014 рік, боротьба за волю для України у ХХ столітті, визвольні битви більш ранніх часів – усе це буде увінчано перемогою України, яку ми щосили наближаємо щодня», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський вручив орден «Золота зірка» матері солдата Олександра Мацієвського, якого посмертно удостоєно званням Героя України. Олександр добровільно вступив до сил територіальної оборони ЗСУ.