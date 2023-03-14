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Наречена загиблого «Да Вінчі» віддала бойовий шеврон коханого президенту

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Наречена загиблого «Да Вінчі» віддала бойовий шеврон коханого президенту
Дівчина Дмитра Коцюбайла передала Зеленському бойовий шеврон коханого
фото: Офіс Президента

Аліна Михайлова передала главі держави бойовий шеврон загиблого коханого

Під час зустічі президента з воїнами у День українського добровольця медикиня батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова передала главі держави бойовий шеврон загиблого коханого. Про таке повідомляється на сайті Офісу президента

Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та вручив військовим і рідним загиблих захисників високі державні нагороди.

«Приймаючи від Президента орден Богдана Хмельницького III ступеня, молодший лейтенант медичної служби Аліна Михайлова передала главі держави шеврон 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі», яким командував загиблий Герой України, молодший лейтенант Дмитро Коцюбайло», –  йдеться у повідомленні.

Також глава держави вручив орден "Золота Зірка" матері солдата Олександра Мацієвського, якого посмертно удостоєно званням Героя України. Олександр добровільно вступив до сил територіальної оборони ЗСУ.

Президен разом з присутніми ушанували хвилиною мовчання пам'ять усіх воїнів, які загинули у боях за Україну.

«Українські добровольці навчають і рятують, лікують. Українські добровольці волонтерять. І неодмінно переможуть. 24 лютого, 2014 рік, боротьба за волю для України у ХХ столітті, визвольні битви більш ранніх часів – усе це буде увінчано перемогою України, яку ми щосили наближаємо щодня», –  сказав Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський вручив орден «Золота зірка»  матері солдата Олександра Мацієвського, якого посмертно удостоєно званням Героя України. Олександр добровільно вступив до сил територіальної оборони ЗСУ. 

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