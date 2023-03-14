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Розстріляний за «Слава Україні». Зеленський вручив орден «Золота зірка» матері Мацієвського

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розстріляний за «Слава Україні». Зеленський вручив орден «Золота зірка» матері Мацієвського
Офіс президента

Олександр Мацієвський добровільно вступив до сил територіальної оборони ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» матері солдата Олександра Мацієвського, якого посмертно удостоєно звання Героя України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У День українського добровольця Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які стали на захист України у складі різних бойових підрозділів. Глава держави вручив військовим та рідним загиблих захисників високі державні нагороди.

Олександр Мацієвський добровільно вступив до сил територіальної оборони ЗСУ. З березня 2022 року брав участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема міста Ніжина Чернігівської області та міста Бахмута на Донеччині. Торік у листопаді в районі Соледара на Донеччині позиції його підрозділу були атаковані противником.

Після цього Мацієвський із побратимами вважалися зниклими безвісти. Після обміну тілами загиблих Олександра Мацієвського ідентифікували та поховали. Нещодавно в мережі Інтернет з’явився відеозапис розстрілу росіянами військовослужбовця, на якому видно, що Олександр Мацієвський навіть в умовах ворожого полону проявляв мужність, хоробрість і вірність Україні.  

Раніше повідомлялося, що воїн Олександр Мацієвський, розстріляний російськими загарбниками після слів «Слава Україні», мав громадянство Молдови. Про це офіційно оголосило Міністерство закордонних справ Молдови у заяві 13 березня.

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Теги: Володимир Зеленський ЗСУ звання героя

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