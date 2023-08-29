Хлопці змушені йти пішки, без техніки – Резніков про контрнаступ на півдні

ЗСУ прорвали першу лінію оборони ворога

На півдні росіяни побудували трьохрівнену лінію оборони, яку дуже важко пробити. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає ТСН.ua.

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«Коли Володимир Олександрович (Зеленський – «Главком») говорив, що хлопці йдуть пішки, що він мав на увазі. Росіяни побудували трьохрівнену лінію оборони і між ними ще так звані «зоні безпеки». Це заміновані поля, фортефікаційні укріплення і танкові засідки. Тому що ми не приховували, що отримаємо танки і бронетранспортери, тому вони звісно до цього готувалися і вклалися в танкові засідки з протитанковими комплексами і т.д. Ми отримали від партнерів засоби розмінування, але їх недостатньо», – говорить очільник Міноборони.

Резніков каже, що наші захисники змушені йти пішки вночі без техніки і розміновувати коридори, щоб їхні побратими могли просуватися.

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«Бо звичайне розмінування – це поїхала бронетехніка, трал розміновує. Але там танкова засідка, тому ми змушені реагувати на це. Це відповідь на питання, чому повільно. Тому і повільно, бо розмінування і т.д, але ми рухаємося вперед», – додав він.

Урядовець нагадав, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони ворога. Далі йде розширення плацдарму для подальших наших дій, згідно з планом Генштабу.

Нагадаємо, триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.