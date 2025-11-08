Нацбанк презентував срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл»

Основою для художнього оформлення монети став образ Архістратига Михаїла з дияконських врат Жовківського іконостаса

Випуск присвячено 120-річчю Національного музею та 160-річчю Андрея Шептицького. Дизайн монети базується на образі з Жовківського іконостаса

У Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького в межах культурно-мистецького проєкту «Архангел Михаїл – Ангел Перемоги» відбулася презентація нової срібної пам’ятної монети Національного банку України номіналом 10 гривень. Цей випуск продовжує серію «Духовні скарби України» та присвячений Архістратигу Михаїлу – одному з найшанованіших небесних покровителів українського народу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

Як зазначив начальник управління нумізматичної продукції та касових операцій НБУ Євген Кондратенко, випуск монети приурочено до двох важливих ювілеїв: 120-ї річниці заснування Національного музею у Львові та 160-ї річниці від дня народження його фундатора – митрополита Андрея Шептицького.

«Ми прагнули, щоб наша нова монета стала ще одним знаком духовної сили українців, символом небесного покровительства та віри в перемогу, нагадувала нам про силу духу, про світло, яке веде українців крізь найважчі випробування», – сказав представник НБУ.

фото: НБУ

Основою для художнього оформлення монети став образ Архістратига Михаїла з дияконських врат Жовківського іконостаса (кінець XVII ст.), створеного видатним українським майстром Іваном Рутковичем. Це один із найвідоміших прикладів українського бароко.

Аверс монети зображує царські врата Жовківського іконостаса з молитвою до Архангела Михаїла. Над вратами – стилізована арка, що символізує перемогу світла над темрявою. Зверху розміщено напис: Хто Як Бог.

На реверсі зображено образ Архангела Михаїла з ікони Жовківського іконостаса. Архангел постає у військовому обладунку з мечем та терезами в руках, виконаний із застосуванням локальної позолоти та кольорового друку. Тло прикрашене рослинним бароковим орнаментом.

Монета виготовлена зі срібла 999 проби. Маса в чистоті – 31,1 г.

Початок продажу нової пам’ятної монети заплановано на 11 листопада 2025 року. Її можна буде придбати на сайті інтернет-магазину нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, 8 листопада, віряни відзначають День святого Архістратига Михаїла – одного з найшанованіших небесних покровителів.

Архістратиг Михаїл вважається головнокомандувачем небесного воїнства та символом перемоги добра над злом. Його шанують як захисника воїнів, рятувальників і всіх, хто стоїть на сторожі справедливості.

У храмах цього дня проходять урочисті богослужіння, а віряни звертаються до святого з молитвами про мир, здоров’я та захист родини.