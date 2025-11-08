Головна Країна Суспільство
Нацбанк презентував срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нацбанк презентував срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл»
Основою для художнього оформлення монети став образ Архістратига Михаїла з дияконських врат Жовківського іконостаса
фото: НБУ

Випуск присвячено 120-річчю Національного музею та 160-річчю Андрея Шептицького. Дизайн монети базується на образі з Жовківського іконостаса

У Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького в межах культурно-мистецького проєкту «Архангел Михаїл – Ангел Перемоги» відбулася презентація нової срібної пам’ятної монети Національного банку України номіналом 10 гривень. Цей випуск продовжує серію «Духовні скарби України» та присвячений Архістратигу Михаїлу – одному з найшанованіших небесних покровителів українського народу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

Як зазначив начальник управління нумізматичної продукції та касових операцій НБУ Євген Кондратенко, випуск монети приурочено до двох важливих ювілеїв: 120-ї річниці заснування Національного музею у Львові та 160-ї річниці від дня народження його фундатора – митрополита Андрея Шептицького.

«Ми прагнули, щоб наша нова монета стала ще одним знаком духовної сили українців, символом небесного покровительства та віри в перемогу, нагадувала нам про силу духу, про світло, яке веде українців крізь найважчі випробування», – сказав представник НБУ.

Нацбанк презентував срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл» фото 1
фото: НБУ

Основою для художнього оформлення монети став образ Архістратига Михаїла з дияконських врат Жовківського іконостаса (кінець XVII ст.), створеного видатним українським майстром Іваном Рутковичем. Це один із найвідоміших прикладів українського бароко.

Аверс монети зображує царські врата Жовківського іконостаса з молитвою до Архангела Михаїла. Над вратами – стилізована арка, що символізує перемогу світла над темрявою. Зверху розміщено напис: Хто Як Бог.

На реверсі зображено образ Архангела Михаїла з ікони Жовківського іконостаса. Архангел постає у військовому обладунку з мечем та терезами в руках, виконаний із застосуванням локальної позолоти та кольорового друку. Тло прикрашене рослинним бароковим орнаментом.

Монета виготовлена зі срібла 999 проби. Маса в чистоті – 31,1 г.

Початок продажу нової пам’ятної монети заплановано на 11 листопада 2025 року. Її можна буде придбати на сайті інтернет-магазину нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, 8 листопада, віряни відзначають День святого Архістратига Михаїла – одного з найшанованіших небесних покровителів.

Архістратиг Михаїл вважається головнокомандувачем небесного воїнства та символом перемоги добра над злом. Його шанують як захисника воїнів, рятувальників і всіх, хто стоїть на сторожі справедливості.

У храмах цього дня проходять урочисті богослужіння, а віряни звертаються до святого з молитвами про мир, здоров’я та захист родини.

НБУ монета

