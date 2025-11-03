Головна Гроші Економіка
Нацбанк випустив монету «Рік Коня»: що зображено і коли з’явиться у продажу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
НБУ увів в обіг монету «Рік Коня», присвячену символу 2026 року
Нацбанк випустив нову пам’ятну монету із серії, присвяченій східному календарю. Її дизайн символізує силу, свободу й удачу

Національний банк України випустив пам’ятну монету «Рік Коня», присвячену символу 2026 року за китайським календарем. Вона має номінал 5 гривень і тираж 80 тисяч примірників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НБУ.

Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету «Рік Коня», присвячену символу 2026 року за східним календарем. 

На реверсі монети зображено стилізованого коня на тлі підкови – символів удачі, захисту та внутрішньої сили. Під зображенням розміщено три крапки, що символізують продовження боротьби. Грива коня передає динаміку руху – «за вітром» або «проти вітру», що уособлює спротив і прагнення до свободи.

На аверсі монети – 12 знаків східного календаря, розташованих по колу, а в центрі – стилізований годинник зі стрілкою, яка вказує на головний символ 2026 року. В Нацбанку повідомили, що дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор – Володимир Атаманчук.

Монета «Рік Коня» має номінал 5 гривень, її тираж становить 80 тисяч штук. Вона випускається у сувенірній упаковці й вводиться в обіг 3 листопада 2025 року. Придбати монету можна буде з 4 листопада в інтернет-магазині НБУ та в банках-дистриб’юторах, перелік яких оприлюднено на сайті Нацбанку.

Нагадаємо, що українці, які зберегли монети по 25 копійок, можуть отримати за них тисячі гривень. Найціннішими вважаються екземпляри з рідкісними штампами або дефектами карбування – наприклад, зі зсувом зображення чи подвійним ударом. Експерти радять уважно перевірити старі монети, адже навіть звичайна на вигляд може виявитися колекційною.

Теги: Національний банк монета

