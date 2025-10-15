Головна Гроші Економіка
«Шаг» замість «копійки»: Нацкомісія виступила проти ініціативи

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Шаг» замість «копійки»: Нацкомісія виступила проти ініціативи
Нацкомісія розкритикувала законопроєкт про заміну «копійки» на «шаг»
Нацкомісія з цінних паперів назвала ініціативу законодавчо необґрунтованою і не першочерговою

 

Законопроєкт №14093 про перейменування розмінної монети «копійка» на «шаг» викликав критику через потенційні фінансові витрати та ризики для ринку капіталу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку виступила проти ухвалення законопроєкту через фінансові витрати та ризики для ринку.

«Виникне необхідність переоформлення емітентами цінних паперів глобальних сертифікатів та свідоцтв про випуски цінних паперів, в яких зазначається інформація про номінальну вартість цінних паперів» , – йдеться в повідомленні.

Комісія підкреслює, що в умовах воєнного стану законодавчі зміни не є першочерговими: «Такі законодавчі пропозиції не мають економічного обґрунтування та доцільності, а є лише відволіканням ресурсів держави від потреб безпеки та захисту держави від країни-агресора».

Ініціатори законопроєкту вважають, що перейменування «копійки» має важливе символічне значення, оскільки ця монета сьогодні використовується в Росії, Білорусі та молдовському Придністров’ї.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14093, який пропонує перейменувати розмінну монету «копійка» на «шаг». Автори ініціативи – голова парламенту Руслан Стефанчук, заступник спікера Олександро Корнієнко та віцеспікерка Олена Кондратюк – зазначають, що назва «копійка» має пострадянське та російське походження, тоді як «шаг» є історично українською назвою, що використовувалася ще за часів Гетьманщини та УНР.

Національний банк України запропонував перейменувати розмінну монету «копійка» на «шаг», аби відновити історичну справедливість і відродити національні традиції. Назва «шаг» має давнє українське походження та вже використовувалася в обігу під час Української революції 1917–1921 років, коли грошові знаки з цією назвою були закріплені на законодавчому рівні.

