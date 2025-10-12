У Швеції чоловік копав черв’яків для риболовлі, а натрапив на унікальний середньовічний скарб

Чоловік випадково знайшов схованку, що містить до 20 тисяч срібних монет, перлів та прикрас, датованих XII століттям

У Швеції, неподалік від Стокгольма, виявлено унікальний срібний скарб, що може налічувати до 20 тисяч монет, а також включати перстні та інші прикраси, датовані епохою раннього Середньовіччя. За оцінками експертів, ця знахідка є однією з найбільших у своєму роді в історії країни. Як інформує «Главком», про це пише Live Science.

Скарб випадково знайшов чоловік, який копав черв’яків біля свого літнього будинку. Як повідомили в Адміністративній раді Стокгольмського лену, загальна вага знахідки, яка була схована у мідному казані, що майже розклався, становить близько шести кілограмів.

Попередній аналіз показує, що більшість срібних монет належать до XII століття. Серед них ідентифіковані монети з написом «Kanutus», що свідчить про їхнє карбування під час правління шведського короля Кнута Ерікссона (1173–1195 рр.). Особливу цінність становлять рідкісні «єпископські монети», на яких зображено єпископа з пастирським посохом.

«Це, ймовірно, один із найбільших срібних скарбів раннього Середньовіччя, знайдених у Швеції. Ми припускаємо, що кількість монет може перевищувати двадцять тисяч», – зазначила Софія Андерссон, антиквар Адміністративної ради.

Директор Музею Середньовіччя у Стокгольмі Лін Аннербек підкреслив, що для регіону Стокгольма, який був офіційно заснований пізніше – у 1252 році, ця знахідка є абсолютно унікальною.

Історики схиляються до думки, що сховання такого багатства могло бути пов’язане з «неспокійним часом» кінця XII століття, зокрема, з військовими діями та спробами колонізації Фінляндії. Експерти вважають, що скарб, змішаний зі сріблом та прикрасами, являє собою приховане сімейне багатство, яке власники мали намір зберегти.

Згідно зі шведським Законом про культурне середовище, особа, яка знайшла стародавній срібний скарб, зобов’язана повідомити про це державу та запропонувати його для викупу. Адміністративна рада Стокгольмського лену вже заявила, що той, хто знайшов скарб, діяв повністю коректно, і тепер Національна рада зі спадщини визначить розмір компенсації, яку отримає чоловік.

Нагадаємо, учені з Колумбійського інституту антропології та історії у Боготі підтвердили виявлення знаменитого іспанського галеону «Сан-Хосе», який затонув у 1708 році з вантажем королівських скарбів.

Також французький фермер знайшов на своїй ділянці 150 тонн золота. 52-річний фермер Мішель Дюпон виявив золоті самородки у струмку у французькому регіоні Овернь.