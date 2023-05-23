«Це викликає занепокоєння». Кремль прокоментував події у Бєлгородській області

Диктатор Путін не планує скликати екстрене засідання Ради безпеки

Проникнення «диверсійно-розвідувальної групи ЗСУ» до Білгородської області викликає глибоке занепокоєння, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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«Це вкотре підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни, це вимагає від нас великих зусиль», – заявив Пєсков.

«Спеціальна військова операція» в Україні продовжується, щоб не допускати такого надалі, зазначив речник Кремля. Пєсков також додав, що на території Бєлгородської області зайшли саме «українські бойовики», незважаючи на їхню національність.

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Путін не планує проводити спеціальне засідання Ради безпеки щодо ситуації в Білгородській області, проте ближче до кінця тижня відбудеться планове, заявив Пєсков.

Нагадаємо, що 22 травня легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводили операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки». Він заявив про «звільнення» села у Бєлгородській області. Також жителі Бєлгорода просять владу роздати їм зброю.

Унаслідок військових подій в Бєлгордській області отримали поранення вісім осіб. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков. Бєлгородський губернатор проінформував, що більша частина населення прикордонних сіл та райцентру Грайворонського округу залишила його територію.

За даними DeepStateMAP, бійці «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» продовжують операцію у Бєлгородській області. Вони, ймовірно, розташувалися на території майже 5 кв км. За даними карти, так звана «сіра зона» у Бєлгородській області зараз займає площу 4,93 кв км.

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